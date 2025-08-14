Congo-Kinshasa: Prise de fonctions aux Droits Humains - Me Samuel Mbemba Kabuya promet un esprit combatif pour restaurer la dignité des Congolais

Le nouveau Ministre des Droits Humains, Me Samuel Mbemba Kabuya, a officiellement pris ses fonctions hier, mercredi 13 août 2025. La cérémonie de remise-reprise s'est tenue au siège du ministère, à Kinshasa/Gombe, en présence de nombreux cadres, agents et invités venus l'accompagner.

Dans son discours d'investiture, Samuel Mbemba Kabuya a exprimé sa gratitude envers le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, pour « le dévolu jeté sur sa personne », ainsi qu'envers la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka, pour sa confiance et son intégration au sein de l'équipe gouvernementale. Il a affirmé aborder ses nouvelles responsabilités avec un « esprit combatif » pour faire respecter les droits humains dans tous les secteurs de la vie nationale.

« Je tiens d'abord à remercier le Président de la République, Félix Tshisekedi, pour la confiance qu'il a daigné placer en ma personne. Je remercie également Madame la Première Ministre, Judith Suminwa, d'avoir accepté que je participe au Gouvernement qu'elle dirige », a-t-il déclaré.

Le nouveau Ministre a ensuite rappelé le principe fondamental qui guidera son action : « Les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Et pourtant, tel n'est pas le cas pour les Congolais de l'Est. Tel n'est pas le cas des travailleurs congolais dans le secteur privé ; tel n'est pas le cas pour les enfants dans les mines ; tel n'est pas le cas pour l'environnement en RDC ; tel n'est pas le cas pour l'État congolais lui-même, dont les droits ne sont pas toujours respectés par certaines entreprises. Tel n'est pas le cas pour les consommateurs congolais dans beaucoup de secteurs : alimentaire, télécommunications, et j'en passe. C'est pour dire que c'est dans un esprit combatif que je prends ces fonctions », a martelé le nouveau Ministre des Droits Humains.

La cérémonie de remise et reprise s'est déroulée entre la Ministre sortant, Chantal Chambu Mwavita et son successeur, en présence notamment du Conseiller principal du Chef de l'État au collège juridique et du Secrétaire général aux Droits Humains.