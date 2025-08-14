Le Musée Contemporain de l'Echangeur de Limete a servi de cadre, samedi 9 août 2025, à la tenue d'une activité culturelle exceptionnelle organisée par l'Association Les Amis de la KOICA (Amiko), avec le soutien de l'Ambassade de la République de Corée en République Démocratique du Congo (RDC) et de l'Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA). Intitulé « Ponts Culturels et Solidaires : Célébration de l'Art, de la Cuisine et de la Solidarité en RDC et en Corée », cet événement a rassemblé un large public autour de valeurs communes de partage, de solidarité et de découverte mutuelle.

La matinée a débuté par une cérémonie d'ouverture marquée par des discours de haut niveau. Représentant le Président de l'Amiko, empêché, le Président honoraire de l'association, M. Jean-Marie Masudi Mpiya, a exprimé la gratitude de l'association envers ses partenaires, soulignant que la culture constitue un pont entre les peuples, favorise la compréhension mutuelle et renforce la solidarité. Il a également réaffirmé l'engagement de l'Amiko à poursuivre ses efforts pour promouvoir les échanges artistiques, culinaires et solidaires entre la RDC et la Corée.

Il est important de noter que l'Amiko est une ASBL composée d'environ 1 000 anciens boursiers, tous agents de l'État congolais ayant bénéficié du programme de renforcement des capacités de KOICA, connu sous le nom de « CIAT » ; l'association agit comme un véritable pont d'amitié durable entre la RDC et la Corée.

L'ambassadeur de la République de Corée en RDC, S.E. HongGeun Jeong, a quant à lui mis en avant le rayonnement mondial de la « Korean Wave (Vagues coréennes) » à travers la musique, la nourriture, le cinéma et les produits cosmétiques coréens (tels que la K-pop, la K-food, la K-drama, la K-beauty, etc.), ainsi que l'importance de la gastronomie comme vecteur de lien social. Il a souligné que partager un repas est une manière simple mais puissante de renforcer les liens entre les peuples, en évoquant la richesse culturelle de chaque région du Congo et de la Corée, invitant ainsi à la découverte mutuelle.

Pour le Directeur pays de la KOICA en RDC, M. Yonjae Choi, « La Journée de Solidarité et de Découverte organisée par l'Amiko, avec le soutien de la KOICA et de l'Ambassade de la République de Corée, illustre l'esprit de responsabilité civile, de partage culturel et de solidarité qui renforcent les liens entre la RDC et la Corée. En unissant nos efforts, nous montrons que la coopération et l'échange culturel peuvent être des leviers puissants pour le développement et le bien-être des communautés, notamment à travers des initiatives concrètes telles que le soutien à l'Hôpital Pédiatrique de Kalembe Lembe».

Après la cérémonie d'ouverture, les participants ont été invités à une visite guidée du musée, retraçant l'histoire de la RDC depuis le 15ème siècle, sous la conduite de M. Joël Kenda, Directeur du Musée. La visite a permis de revisiter l'esprit de liberté incarné par nos pères de l'indépendance, renforçant le sentiment d'appartenance et de fierté nationale.

Une levée de fonds en soutien à l'Hôpital Pédiatrique de Kalembe Lembe a également été organisée, avec la participation du Dr Jean-Marie Mulamba, qui a présenté les besoins de l'hôpital. « Notre hôpital, situé dans la commune de Lingwala, est un centre de référence en pédiatrie accueillant chaque mois plus de 1 500 consultations et réalisant une centaine d'interventions chirurgicales. Cependant, il a besoin de matériels essentiels pour continuer à sauver des vies, notamment des appareils respiratoires et des moniteurs cardiaques », a-t-il expliqué. La générosité des participants a permis de collecter des fonds pour améliorer les soins aux enfants vulnérables.

L'événement s'est clôturé par une séance photo et une exposition culinaire mettant à l'honneur la diversité gastronomique des différentes provinces congolaises, ainsi que des spécialités coréennes. Les participants ont ainsi pu déguster des mets représentatifs de diverses régions du Congo, ainsi que des plats traditionnels coréens, favorisant l'échange culturel par le goût et le partage.

Cette journée a renforcé la conviction que la culture, la solidarité et l'échange sont des leviers essentiels pour bâtir un avenir commun, plus harmonieux et prospère. Elle restera gravée comme un jalon dans la coopération entre la RDC et la Corée, illustrant que, malgré la distance, l'humanité partage un même rêve d'unité et de progrès.