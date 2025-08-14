Congo-Kinshasa: Probable rencontre des opposants au Sénégal, Ach - Le SG Belly Mutono apporte un démenti et fixe l'opinion !

Le secrétaire général de l'Alliance pour le Changement, Belly Mutono, a, au cours d'une intervention à la presse ce lundi 11 août 2025, éclairé l'opinion au sujet d'une probable rencontre au Sénégal entre l'ancien Président Joseph Kabila et les opposants congolais. Il a affirmé que son parti n'a pas encore officiellement reçu d'invitation au sujet de ladite rencontre.

«Nous ne sommes pas officiellement saisis par une quelconque invitation. On avait aussi appris ces informations sur les réseaux sociaux. Mais on va porter notre voix officielle lorsque nous serons saisis de la question », a-t-il affirmé.

De l'autre côté, Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République tient le conclave à Bruxelles du 12 au 14 août 2025. L'objectif de ce conclave est de dresser un bilan d'une décennie de lutte au sein de l'opposition et projeter un regard pour les élections. Et aussi, passer en revue une décennie d'engagement dans l'opposition avant de clarifier la stratégie du parti, et de restructurer son fonctionnement interne. La consolidation des alliances stratégiques et l'unification de l'opposition face à la "dictature", la mobilisation citoyenne ainsi que l'ancrage territorial, la préparation des échéances électorales de 2028 et le renforcement de la position internationale du parti. Enfin, un plan d'action sera présenté et soumis à l'adoption lors de ce conclave », renseignent les sources sur place.

On rappelle que d'après des sources concordantes, une importante rencontre des forces politiques de l'opposition congolaise se tiendrait prochainement au Sénégal, sous la présidence de Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République Démocratique du Congo et sénateur à vie. Cette réunion vise à fédérer les différents acteurs de l'opposition en vue d'un dialogue constructif pour l'avenir politique du pays.

Plusieurs partis politiques, regroupements et représentants de la société civile, proches de l'opposition, y sont attendus. Notamment, le Front Commun pour le Congo (FCC) de Joseph Kabila sera le groupe le plus représenté avec 9 délégués, dont 4 issus du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD). Ensemble de Moïse Katumbi et la plateforme Lamuka disposeront chacun de 6 délégués.

Parmi les autres formations invitées, on compte l'Envol de Delly Sessanga avec 3 délégués, l'Alliance pour le changement dirigé par Jean-Marc Kabund (3 délégués) ainsi que le Mouvement de Libération du Peuple (MLP) de Franck Diongo qui aura également 3 représentants. La société civile proche de l'opposition comptera 12 délégués, tandis que 10 personnalités politiques y prendront part.

Chaque groupe politique ou social bénéficiera de deux communicateurs officiels, chargés de transmettre les échanges et les positions de leurs délégations. Cette organisation traduit la volonté des participants d'instaurer un dialogue ouvert et transparent autour de l'ancien président Kabila.