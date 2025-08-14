L'organisation Corps des Jeunes contre le Paludisme (CJP) a lancé, depuis le 30 juillet dernier, une série de dialogues communautaires dans la zone de santé de N'sele. La première rencontre, tenue à Mpasa 2, a permis de mettre en lumière les défis interconnectés de la santé publique, où le manque d'eau potable et d'assainissement aggrave la prévalence du paludisme et d'autres maladies. Cette initiative est financée par le Fonds mondial dans le cadre du projet « Fonds pour l'égalité des genres » et soutenue par l'Alliance des Dirigeants Africains contre le Paludisme (ALMA).

Piloté par M. Mbiya Tshiovo Fabien, coordonnateur provincial du CJP pour Kinshasa, ce premier dialogue a réuni 107 participants dont femmes, hommes, jeunes filles et garçons, désireux d'exprimer les difficultés qui minent leur quotidien.

Un diagnostic communautaire sans concession

Les échanges ont révélé que la lutte contre le paludisme est indissociable de l'amélioration des conditions de vie de base. Les principaux défis identifiés par la population sont :

Le manque criant d'eau potable et d'assainissement : Cette situation expose non seulement la population aux maladies hydriques comme le choléra et la fièvre typhoïde, mais elle favorise aussi la prolifération des moustiques, vecteurs du paludisme, à cause des eaux stagnantes. Les inondations et les érosions, conséquences directes du manque d'infrastructures, aggravent ce tableau sanitaire.

Les obstacles à l'accès aux soins de santé : Le coût élevé des consultations et des médicaments, ainsi que l'éloignement des centres de santé, empêchent une prise en charge rapide et efficace des cas de paludisme, particulièrement pour les femmes enceintes et les familles démunies, qui sont les plus vulnérables.

Des recommandations pour une action durable

Face à ce diagnostic, les participants ont formulé des recommandations claires à l'endroit des autorités et des partenaires techniques et financiers :

1. Mener un plaidoyer structuré pour garantir l'accès universel à l'eau potable.

2. Construire des latrines publiques et des systèmes de drainage pour améliorer l'hygiène et réduire les gîtes larvaires.

3. Intensifier l'éducation communautaire sur les bonnes pratiques d'hygiène et de prévention du paludisme.

4. Subventionner les coûts des soins de santé pour les rendre accessibles aux populations les plus vulnérables.

5. Implanter de nouveaux centres de santé de proximité pour désenclaver les zones rurales et assurer une meilleure couverture sanitaire.

Un appel à une mobilisation générale

Le Corps des Jeunes contre le Paludisme - Coordination Kinshasa lance un appel pressant aux autorités politico-administratives et aux partenaires à agir en urgence pour transformer les conditions de vie dans la zone de santé de N'sele.

Première organisation nationale de santé dirigée par des jeunes, le CJP se positionne comme un acteur incontournable dans les domaines de la santé, de l'environnement, de la paix, de la lutte contre les violences basées sur le genre et de la promotion du leadership congolais.

La coordination nationale du CJP plaide pour une appropriation institutionnelle de ses initiatives par les pouvoirs publics, afin d'étendre son impact à toutes les zones endémiques du pays. Elle appelle enfin la jeunesse congolaise à une mobilisation massive pour contribuer activement au développement durable de la République Démocratique du Congo.

Coordination nationale - Corps des Jeunes contre le Paludisme

E-mail : coordinationnationale@cjpdrc.org