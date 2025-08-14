Congo-Kinshasa: Portefeuille - Jean-Lucien Bussa lègue un secteur debout et réformé à Julie Mbuyi !

Son mandat a officiellement pris fin. Jean-Lucien Bussa Tongba a cédé sa tunique de Ministre du Portefeuille à Julie Mbuyi Shiku, dans le cadre du Gouvernement Suminwa II. La traditionnelle cérémonie de remise-reprise entre les deux personnalités s'est tenue, mercredi 13 août 2025, sous la conduite du Secrétaire Général au Portefeuille.

A cette occasion exceptionnelle, Jean-Lucien Bussa a donné un aperçu général de la situation du secteur du Portefeuille à Mme Julie Mbuyi, énumérant les différentes avancées accomplies en termes des réformes, suivant la droite ligne de la vision édictée par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit de l'amélioration de la gouvernance, de l'iinstauration d'une gestion orthodoxe axée sur les résultats, du Redressement des Entreprises et de la Création couplée à l'ouverture aux partenaires privés.

"Soucieux d'améliorer les conditions de vie des Cadres et Agents du Portefeuille de l'Etat, nous avons, ensemble avec toutes les structures qui m'ont accompagné, réussi à remettre le Ministère du Portefeuille dans ses droits en tant que service d'assiette des recettes provenant de pas-de-porte, royalties et le loyer d'amodiation. Ajouté à cela, l'impact de la réforme fiscale sur le paiement de 25 % des dividendes de Joint-ventures minières dans lesquelles les Entreprises publiques dudit secteur sont partenaires.

Ces deux actions combinées ont permis de remonter de manière exponentielle les recettes de l'Etat et par conséquent, multiplier la rétrocession due au Ministère du Portefeuille. Pour le mois de juillet 2025, par exemple, les recettes ont atteint 149.097.737.274,54 CDF ; niveau jamais réalisé avant ces réformes.

Comme on peut l'imaginer, cette réforme permet d'ores et déjà à accroitre substantiellement les moyens de fonctionnement et en particulier les primes de rétrocession de chaque Cadre et Agent du Ministère du Portefeuille", a révélé, à pleine voix, Jean-Lucien Bussa qui, lui aussi, a pris ses fonctions, le même mercredi 13 août 2025, au Ministère de l'Aménagement du Territoire, succédant ainsi à Guy Loando Mboyo.