Congo-Kinshasa: Louis Watum Kabamba prend officiellement les commandes du Ministère des Mines !

14 Août 2025
La Prospérité (Kinshasa)

Hier, mercredi 13 août 2025, l'immeuble intelligent du Gouvernement a vibré au rythme d'un moment clé pour l'avenir du secteur minier congolais : la remise-reprise entre le Ministre sortant, Kizito Pakabomba, et le nouveau patron du ministère, M. Louis Watum Kabamba. Entouré du Secrétaire général du Gouvernement, Représentant de la Présidence de la République, ainsi que des membres de l'ancien et du nouveau cabinet, Louis Watum a officiellement pris ses fonctions après la lecture et la signature du procès-verbal de passation des pouvoirs.

Prenant la parole en premier, le Ministre sortant Kizito Pakabomba a présenté un état des lieux complet du secteur minier, rappelant les réalisations et les défis qui attendent son successeur.

Dans son adresse, Louis Watum Kabamba a exprimé sa profonde reconnaissance au Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance renouvelée en le reconduisant dans le Gouvernement dirigé par la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka. Il a salué le travail accompli par son prédécesseur tout en promettant de renforcer les acquis afin de moderniser la gouvernance minière, attirer davantage d'investissements et maximiser les retombées économiques pour les populations congolaises.

Déjà connu comme un acteur clé du secteur minier, fort d'une expérience reconnue, il entend mettre son expertise au service de la République pour faire du sous-sol congolais un moteur durable de croissance et de prospérité nationale.

Dans la foulée, le nouveau Ministre a pris possession de son bureau, symbole concret de son entrée en fonction. Dans un geste empreint de courtoisie et de respect institutionnel, il a ensuite accompagné le Ministre sortant Kizito Pakabomba pour un dernier au revoir, scellant ainsi une transition harmonieuse et marquée par l'esprit de continuité.

Avec cette prise de fonction, le Ministère des Mines ouvre un nouveau chapitre où leadership, transparence et efficacité guideront l'action de Louis Watum Kabamba au service de la Nation.

