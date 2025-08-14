Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Deux décès dus au choléra confirmés dans la zone de santé de Mweso

Deux décès dus au choléra ont été confirmés jeudi 14 août par la division provinciale de la santé dans la zone de santé de Mweso, au Nord-Kivu.Ces décès concernent des personnes déplacées originaires des campements du Jardin Théicole de Ngeri, dans le groupement de Kihondo, territoire de Rutshuru. Ils sont survenus mardi 12 août à l'hôpital général de référence de Mweso.

La localité de Mweso accueille depuis quelques jours des milliers de déplacés fuyant les violences entre les rebelles de la coalition AFC/M23, soutenus par le Rwanda ; et les FARDC avec leurs partenaires Wazalendo. Ces déplacés viennent notamment de la chefferie de Bwito (Rutshuru) et du nord-est du territoire voisin de Walikale.

Ils sont concentrés dans des écoles, des églises, et chez certaines familles d'accueil dans le village Miti et au centre de Mweso, selon des acteurs locaux.

Les conditions dans ces sites spontanés sont très précaires, avec un manque d'assistance en eau potable, hygiène et assainissement, ce qui augmente fortement le risque de propagation de l'épidémie de choléra, déjà déclarée depuis plusieurs semaines dans plusieurs zones de santé du Nord-Kivu.

Face à cette situation, les autorités locales et humanitaires appellent à une assistance humanitaire d'urgence pour ces déplacés, afin de prévenir une aggravation de l'épidémie dans la région.

La RDC connaît une crise de choléra majeure en 2025, avec plusieurs milliers de cas et de centaines de décès à travers le pays, a indiqué il y a quelques semaines, le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, Roger Kamba.