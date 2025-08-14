Congo-Kinshasa: Ituri - Près de 300 patients privés de soins à Mangala en raison des opérations militaires

La zone de santé de Mangala, au territoire de Djugu, dans la province de l'Ituri, fait face à une crise sanitaire alarmante. Près de 300 malades tuberculeux et personnes vivant avec le VIH/Sida sont actuellement privés de traitement, conséquence directe des opérations militaires menées par les FARDC sur l'axe Nizi-Mabanga contre le groupe armé Zaïre, allié à la Convention pour la révolution populaire, a alerté, mercredi 13 aout, le médecin chef de zone, Dr Jacques Savo.

Plus de 80 000 habitants sont touchés par une rupture totale des stocks médicaux, y compris pour les traitements antipaludiques, informe Dr Jacques Savo. L'hôpital général de référence et les six aires de santé locales sont désormais dans l'incapacité de prendre en charge leurs patients, exposant les plus vulnérables à des complications graves.

Les structures médicales privées ne sont pas épargnées, peinant elles aussi à renouveler leurs réserves. Cette pénurie pourrait pousser certains malades à recourir à des pratiques traditionnelles non sécurisées, augmentant les risques sanitaires.

Face à cette urgence, les autorités sanitaires appellent à l'ouverture immédiate d'un couloir humanitaire pour permettre l'acheminement des médicaments. À ce jour, aucune réaction officielle n'a été enregistrée du côté de l'armée.