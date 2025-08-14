Afrique de l'Est: Le sommet virtuel EAC-SADC examine les progrès réalisés concernant le processus de paix pour l'est de la RDC

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi a pris part mercredi 13 août à un sommet virtuel de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) et de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) qui avait pour objectif d'examiner les progrès réalisés concernant la situation dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

Parmi les points clés abordés, les participants ont discuté des termes de référence du Groupe de cinq facilitateurs désignés par le sommet. À cette occasion, l'ancien président du Botswana, Mokgweetsi Éric Masisi, a été coopté pour rejoindre les quatre autres membres du groupe.

La réunion a également permis d'adopter les conclusions issues de la rencontre entre les coprésidents et les facilitateurs, ainsi que d'examiner le mandat consolidé du médiateur de l'Union africaine et du groupe de facilitateurs EAC-SADC.

Outre le président Tshisekedi, les chefs d'État de Zambie, du Rwanda, du Zimbabwe et du Kenya ont pris part à cette rencontre. L'Ouganda et le Burundi étaient représentés par leurs vice-présidents, tandis que l'Angola, Madagascar et la Somalie ont délégué leurs ministres des Affaires étrangères.

Ce sommet virtuel marque une nouvelle étape dans la coordination régionale pour la paix et la stabilité dans l'est de la RDC.