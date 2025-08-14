Congo-Kinshasa: Dégradation sécuritaire à Beni - 3 civils tués et plusieurs disparus après une attaque des ADF à Mayi-Moya

Une nouvelle attaque des rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) a frappé la localité de Mayi-Moya, située à une quarantaine de kilomètres au nord de Beni, dans la province du Nord-Kivu dans la nuit de mercredi à ce jeudi 14 août.

Le bilan provisoire selon des sources militaires, fait état de trois civils tués, plusieurs maisons incendiées et une dizaine de personnes portées disparues.

Cette incursion intervient seulement trois jours après une attaque similaire à Lesse, sur l'axe routier Eringeti-Kainama, dans la même région. Selon la société civile locale, l'attaque a ciblé principalement le quartier de Kitsanga à l'ouest de Mayi-Moya.

Depuis le début de la semaine, ces violences portent à sept le nombre de civils tués dans la région et à plusieurs dizaines des disparus.

Patrick Musumbuwa, président de la société civile de Mayi-Moya, déplore l'absence de réaction malgré les alertes émises depuis lundi dernier concernant les déplacements des rebelles entre Kokola et Mayi-Moya.

Il appelle à des opérations militaires d'envergure dans cette zone, où les ADF circuleraient régulièrement entre l'est et l'ouest de la route nationale numéro 4.

Ce jeudi, la circulation reste coupée sur l'axe Oicha-Kokola-Mayi-Moya-Eringeti, alors que les forces conjointes des FARDC et de l'UPDF poursuivent les assaillants qui se sont réfugiés dans la forêt à l'ouest de Mayi-Moya.

Un important mouvement de population est signalé vers la localité voisine d'Eringeti, à une dizaine de kilomètres, selon la société civile.

Le porte-parole des opérations Sokola 1 des Forces armées de la RDC (FARDC) confirme ces faits, sans fournir plus de détails.