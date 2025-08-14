Congo-Kinshasa: EXETAT 2025 - Publication des résultats de Kinshasa/Tshangu, Kwilu 2, Kwilu 3, Tshuapa 1 et Tshopo 1

Le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle citoyenneté poursuit la publication des résultats de l'examen d'État, session 2025. Dans une annonce faite mercredi13 aout via son compte officiel sur le réseau social X (anciennement Twitter), le ministère a dévoilé les résultats des meilleurs lauréats pour plusieurs provinces éducationnelles.

Les provinces concernées par cette nouvelle vague de publication sont : Kinshasa/Tshangu, Kwilu 2, Kwilu 3, Tshuapa 1 et Tshopo 1. Cette démarche s'inscrit, selon le ministère, dans sa volonté de garantir une diffusion transparente et accessible des résultats à travers les canaux numériques.

Pour consulter la liste des meilleurs lauréats cliquez ici.

La publication se poursuit dans les jours à venir pour les autres provinces. Les familles et les élèves sont encouragés à rester attentifs aux annonces officielles.

Les résultats de l'examen d'Etat peuvent être consultées via les 4 opérateurs de téléphonie cellulaire, opérant en RDC.

Il s'agit de Vodacom, Airtel, Orange et Africell:

Pour accéder aux résultats à travers l'opérateur Vodacom, le requérant est appelé à envoyer par SMS EXETAT suivi du code de l'élève à 14 chiffres au 42203 ou de composer *42203*CODE à 14 chiffres#YES.

Pour Airtel, il faut composer *4122#, puis saisir le code de l'élève à 14 chiffres.

Orange recommande la formule suivante : composez *4040*1*Code élève à 14 chiffres# Yes pour vérifier vos résultats.

Les abonnés d'Africell devront suivre la démarche suivante : envoyer par SMS votre code au 41400 ou tapez *41400*votre code # Yes.

Ces opérations coutent 50 unités chez ces operateurs.

Controverse sur la publication rapide de l'examen d'Etat

Pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, les résultats de l'examen d'État sont publiés très rapidement. Seulement trois jours après la fin des épreuves de 2025, soit le 3 aout courant, le ministère de l'Éducation a dévoilé les premiers résultats de cette 58e édition alors que toutes les années antérieures, les résultats n'étaient disponibles qu'après plusieurs semaines voire des mois.

Le ministère explique cette rapidité par plusieurs améliorations majeures. C'est notamment l'ouverture de nouveaux centres de scannage des copies dans le Kasaï-Oriental et le Haut-Katanga, et l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour aider à la correction.

Cependant, certains Congolais estiment que ces résultats ont été précipités et pourraient être faux. Cette rapidité est jugée suspecte par d'autres, qui y voient une manoeuvre politique avant la publication du nouveau gouvernement. Mais d'autres encore saluent cette publication rapide.

« Moi, j'accepte les résultats tels qu'ils ont été publiés, parce que cela avait été annoncé et la ministre a tenu parole. J'espère que ses services sont suffisamment outillés pour pérenniser cette innovation », a déclaré le 5 aout, le président de l'Association nationale des parents d'élèves du Congo (ANAPECO), Steve Diatezua.