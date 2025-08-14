Congo-Kinshasa: Le Conseil interreligieux congolais veut reformer le Pacte social pour la paix proposé par la CENCO et l'ECC

14 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Face aux crises persistantes en République démocratique du Congo (RDC), en particulier dans sa région Est, les confessions religieuses regroupées au sein du Conseil interreligieux congolais (CIC) lancent l'idée de reformer le Pacte social pour la Paix proposé par la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et de l'Église du Christ au Congo (ECC). Le CIC appelle à des réformes profondes de ce pacte.

Invité sur Radio Okapi ce jeudi 14 aout, l'archevêque Dodo Kamba, coordonnateur du CIC, affirme que l'objectif de cette réforme est clair : instaurer une paix durable, fondée sur l'inclusivité, la justice et l'unité nationale.

Il a souligné que cette initiative vise à accompagner les responsables politiques dans leur quête de stabilité et de cohésion à travers le pays.

En plaçant le dialogue interreligieux au coeur de la reconstruction nationale, le CIC rappelle que la paix ne peut être atteinte sans la participation active de toutes les composantes de la société.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.