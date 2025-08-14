Congo-Kinshasa: Le Conseil interreligieux congolais veut reformer le Pacte social pour la paix proposé par la CENCO et l'ECC

Face aux crises persistantes en République démocratique du Congo (RDC), en particulier dans sa région Est, les confessions religieuses regroupées au sein du Conseil interreligieux congolais (CIC) lancent l'idée de reformer le Pacte social pour la Paix proposé par la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et de l'Église du Christ au Congo (ECC). Le CIC appelle à des réformes profondes de ce pacte.

Invité sur Radio Okapi ce jeudi 14 aout, l'archevêque Dodo Kamba, coordonnateur du CIC, affirme que l'objectif de cette réforme est clair : instaurer une paix durable, fondée sur l'inclusivité, la justice et l'unité nationale.

Il a souligné que cette initiative vise à accompagner les responsables politiques dans leur quête de stabilité et de cohésion à travers le pays.

En plaçant le dialogue interreligieux au coeur de la reconstruction nationale, le CIC rappelle que la paix ne peut être atteinte sans la participation active de toutes les composantes de la société.