Algérie: La capitalisation boursière de la Bourse d'Algérie fait un bond de 43 % au premier trimestre

La capitalisation de la Bourse d'Alger a atteint 745,4 milliards de dinars (5,73 milliards de dollars) à la fin du mois de juin 2025, contre environ 520 milliards de dinars au début du mois de janvier, soit une hausse de 43% au cours du premier semestre de l'année, selon l'autorité de régulation Cosob.

La croissance a été tirée par deux nouvelles cotations : la Banque de développement local (BDL) et Moustachir, une start-up de conseil. La BDL a levé 61,88 milliards de dinars, dont 44,2 milliards provenant d'une augmentation de capital et 17,68 milliards sous forme de prime d'émission. Moustachir a levé 94,6 millions de dinars grâce à son segment de financement de start-up, lancé en 2021, et qui offre des services de conseil en ligne, d'aide à la création d'entreprises à l'étranger et des espaces de coworking.

L'activité boursière a connu une forte croissance, avec un chiffre d'affaires de 4,5 milliards de dinars au premier semestre 2025, en hausse de 235% par rapport à l'année précédente. Le volume d'actions échangées a augmenté de 232,8 % en glissement annuel pour atteindre 2,1 millions d'unités.

Malgré cette croissance, le marché d'Alger reste petit, avec seulement huit sociétés cotées, dont Alliance Assurances, Biopharm, El Aurassi, Saidal, Crédit Populaire d'Algérie, AOM Invest SPA, BDL, et Moustachir.

Points clés à retenir

La forte augmentation de la capitalisation et des transactions reflète l'effet catalyseur des nouvelles cotations sur un petit marché. Cependant, avec seulement huit sociétés cotées depuis sa création en 1997, la Bourse d'Alger joue encore un rôle limité dans le financement de l'économie algérienne.

Les cotations de la BDL et de Moustachir mettent en évidence le potentiel qu'ont les grandes entités publiques et les jeunes entreprises innovantes d'injecter des liquidités et de susciter l'intérêt des investisseurs. Une croissance soutenue dépendra d'un plus grand nombre d'introductions en bourse, de secteurs plus diversifiés et de mesures visant à renforcer la participation au marché des investisseurs institutionnels et des particuliers.