Egypte: Les nouvelles inscriptions d'investisseurs individuels à l'EGX augmentent de 23 % au premier semestre 2025

13 Août 2025
  • L'Egyptian Exchange (EGX) a enregistré 123 000 nouveaux investisseurs individuels au cours du premier semestre 2025, contre 100 000 au cours de la même période en 2024
  • Le président Ahmed El Sheikh a attribué cette augmentation aux campagnes de sensibilisation des investisseurs et à la rationalisation de l'enregistrement numérique.
  • Pour répondre aux différentes préférences des investisseurs, EGX a introduit de nouveaux indices tels que l'EGX33 Shariah et l'EGX35-LV.

L'Egyptian Exchange (EGX) a enregistré 123 000 nouveaux investisseurs individuels au cours du premier semestre 2025, contre 100 000 au cours de la même période en 2024, selon le président Ahmed El Sheikh. Il a attribué cette augmentation aux campagnes de sensibilisation des investisseurs et à la rationalisation de l'enregistrement numérique.

S'exprimant lors de la sixième conférence des Égyptiens à l'étranger, M. El Sheikh a présenté de nouvelles initiatives visant à encourager la participation des Égyptiens vivant à l'étranger, élaborées en collaboration avec les institutions de l'État et les bureaux de représentation commerciale. L'objectif est de stimuler les flux d'investissement et de soutenir les réserves de devises étrangères.

M. El Sheikh a décrit l'EGX comme un véhicule permettant de canaliser l'épargne vers des investissements productifs qui financent des projets et stimulent la croissance économique. Les principales incitations pour les investisseurs étrangers comprennent l'enregistrement des comptes sur la base d'un passeport et la négociation numérique via des plateformes fintech.

Pour répondre aux différentes préférences des investisseurs, l'EGX a introduit de nouveaux indices tels que l'EGX33 Shariah et l'EGX35-LV, ce dernier suivant les actions à faible volatilité. Ces produits font partie d'une stratégie plus large visant à diversifier les options d'investissement et à attirer une base d'investisseurs plus large.

Points clés à retenir

La volonté d'impliquer les Égyptiens de l'étranger s'aligne sur la stratégie plus large du gouvernement visant à tirer parti des capitaux de la diaspora pour le développement économique. La simplification de l'ouverture des comptes par la vérification des passeports et la possibilité d'effectuer des transactions numériques à distance abaissent les barrières à l'entrée pour les non-résidents.

L'introduction d'indices sur mesure reflète la reconnaissance par EGX du fait que les différents segments d'investisseurs ont des appétits de risque et des intérêts thématiques variés. Les produits conformes à la charia et à faible volatilité peuvent intéresser des investisseurs plus conservateurs ou croyants, élargissant ainsi l'attrait du marché.

Si ces mesures aboutissent, l'EGX pourrait connaître une croissance soutenue des ventes au détail au-delà des investisseurs nationaux, l'engagement de la diaspora devenant un contributeur structurel à la liquidité et à la profondeur du marché.

