Nigeria: Le pays relève les exigences de fonds propres pour le secteur de l'assurance

14 Août 2025
Daba Finance (Abidjan)
  • Le gouvernement fédéral du Nigeria a introduit de vastes réformes pour renforcer le secteur de l'assurance.
  • Les entreprises disposent d'un délai de 12 mois pour se conformer à des exigences nettement plus élevées en matière de capital minimum, faute de quoi elles perdront leur licence.
  • Ces changements font partie de la nouvelle loi sur la réforme du secteur des assurances, signée début août par le président Bola Ahmed Tinubu.

Le gouvernement fédéral du Nigeria a introduit des réformes radicales pour renforcer le secteur de l'assurance, en donnant aux compagnies un délai de 12 mois pour se conformer à des exigences de capital minimum nettement plus élevées, sous peine de perdre leur licence.

Ces changements, qui font partie de la nouvelle loi sur la réforme du secteur de l'assurance signée début août par le président Bola Ahmed Tinubu, visent à améliorer la résilience financière des assureurs, leur capacité de règlement des sinistres et leur attrait pour les investisseurs.

Les nouveaux seuils sont les suivants

  • Assureurs non-vie : 15 milliards de ₦ (contre 3 milliards de ₦)
  • Assureurs vie : 10 milliards d'euros (au lieu de 2 milliards d'euros)
  • Réassureurs : ₦35 milliards (contre ₦10 milliards)

L'annonce a provoqué un bond de 8 % de l'indice des assurances de la Bourse du Nigéria, alors même que l'ensemble du marché a légèrement baissé. Les analystes estiment que la recapitalisation, associée à une application plus stricte de l'assurance obligatoire, permettra aux assureurs d'assumer des risques de souscription plus importants et de renforcer la confiance du public.

La NAICOM a formé un comité de 11 membres pour superviser la conformité, vérifier la légitimité des levées de capitaux et garantir la transparence. Cette mesure devrait accélérer les fusions et les acquisitions, car les petits acteurs se consolident pour satisfaire aux critères de référence.

Points clés à retenir

Il s'agit de la première augmentation des exigences en matière de capital depuis 2007 et elle s'accompagne d'un cadre de capital basé sur le risque, qui permet aux assureurs d'aligner les réserves de capital sur leur exposition spécifique au risque. Pour le secteur, les réformes pourraient conduire à des acteurs moins nombreux mais plus forts, avec une plus grande capacité à souscrire des risques importants, à être compétitifs au niveau régional et à attirer des investissements étrangers.

Pour les consommateurs, des bilans plus solides et un meilleur règlement des sinistres pourraient contribuer à rétablir la confiance dans un secteur qui en a toujours souffert. La recapitalisation soutient également le plan économique plus large de Tinubu visant à faire passer le PIB du Nigeria de 243 milliards de dollars à 1 000 milliards de dollars d'ici 2030, en positionnant le secteur de l'assurance comme un contributeur plus actif à la croissance nationale.

