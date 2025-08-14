Afrique: Shoprite se retire du Ghana et du Malawi pour se recentrer sur l'Afrique du Sud

Shoprite Holdings, le plus grand détaillant d'Afrique du Sud, va vendre ses activités au Ghana et au Malawi, poursuivant ainsi un retrait de plusieurs années de plusieurs marchés africains.

La chaîne de supermarchés s'est développée dans 15 pays africains, devançant Pick n Pay et Massmart, mais elle est confrontée à des difficultés persistantes sur certains marchés.

Ces retraits font suite à des retraits antérieurs du Nigeria, du Kenya, de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda et de Madagascar, ainsi qu'à une réduction des dépenses d'investissement.

Shoprite Holdings, le plus grand détaillant d'Afrique du Sud, va vendre ses activités au Ghana et au Malawi, poursuivant ainsi un retrait de plusieurs années de plusieurs marchés africains afin de donner la priorité à ses activités nationales.

Au Malawi, Shoprite a signé le 6 juin un accord de cession de cinq magasins, sous réserve de l'approbation de la Commission de la concurrence et du commerce équitable et de la Banque de réserve du Malawi. Au Ghana, le groupe a reçu une offre ferme pour sept magasins et un entrepôt, la vente étant jugée hautement probable.

La chaîne de supermarchés s'est développée dans 15 pays africains, devançant Pick n Pay et Massmart, mais a dû faire face à des difficultés persistantes sur certains marchés, notamment la volatilité des devises, les droits d'importation élevés, les loyers libellés en dollars et l'inflation à deux chiffres.

Ces retraits font suite à des retraits antérieurs du Nigeria, du Kenya, de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda et de Madagascar, ainsi qu'à une réduction des dépenses d'investissement dans les opérations étrangères restantes. La stratégie reflète une évolution plus large vers la consolidation des ressources en Afrique du Sud, où l'entreprise génère la majeure partie de ses revenus et dispose d'une chaîne d'approvisionnement et d'une position sur le marché plus solides.

Points clés à retenir

La sortie de Shoprite met en évidence les difficultés opérationnelles et macroéconomiques liées à l'expansion de la vente au détail dans plusieurs pays d'Afrique dotés d'environnements réglementaires et monétaires différents. Alors que son expansion continentale l'a fait passer pour le premier détaillant alimentaire d'Afrique, une rentabilité durable s'est avérée difficile à atteindre sur certains marchés.

En se concentrant sur l'Afrique du Sud, Shoprite peut tirer parti de sa part de marché nationale dominante, de son infrastructure logistique et de la reconnaissance de sa marque. La réduction des effectifs peut également libérer des capitaux pour la modernisation des magasins, l'expansion du commerce électronique et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement dans le pays, tout en permettant des investissements sélectifs sur les marchés africains où les conditions d'exploitation sont plus stables.