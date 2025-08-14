Nigeria: Le pays va construire un réseau à fibres optiques de 90 000 km pour mettre fin à la domination des ORM

Le Nigeria commencera la construction d'un réseau national de fibre optique de 90 000 kilomètres à la fin de 2025 dans le cadre du projet Bridge.

Le Nigeria commencera la construction d'un réseau national de fibre optique de 90 000 kilomètres à la fin de 2025 dans le cadre du projet Bridge, la plus grande initiative du pays en matière d'infrastructure numérique à ce jour. Ce projet vise à réduire le contrôle des opérateurs de réseaux mobiles sur la large bande et à donner aux fournisseurs d'accès à l'internet (FAI) un accès plus large aux capacités centrales et intermédiaires.

Annoncé le 7 août par le ministre des communications, Bosun Tijani, le projet bénéficie du soutien de 11 gouverneurs d'État qui renonceront aux droits de passage. La construction permettra de créer une dorsale de 125 000 km à accès ouvert, reliant les 774 sièges des administrations locales par l'intermédiaire de points de présence, la fibre s'étendant aux écoles, aux établissements de santé et aux sites communautaires.

Le déploiement, d'une valeur de 2 milliards de dollars, sera financé par un partenariat public-privé, le gouvernement détenant une participation de 25 à 49 %. Un prêt d'un milliard de dollars a été approuvé et des IFD internationales, dont la Banque mondiale et la BAD, devraient apporter leur contribution.

Alors que les FAI pourraient bénéficier d'une capacité de gros moins chère, les analystes préviennent qu'une grande partie de la construction concernera des liaisons longue distance, laissant aux petits acteurs la responsabilité des réseaux coûteux du dernier kilomètre au niveau métropolitain.

Points clés à retenir

Le projet Bridge est conçu pour renforcer la concurrence et la résilience dans le secteur du haut débit fixe au Nigéria, qui a perdu 18 000 abonnés entre le troisième trimestre 2024 et le premier trimestre 2025 en raison de la hausse des tarifs et des résiliations de contrats des FAI. En offrant un accès évolutif et un partage de l'infrastructure, le réseau pourrait réduire la dépendance des FAI à l'égard de la fibre appartenant aux ORM - MTN contrôle actuellement plus du double des 16 112 km d'Airtel.

Les anneaux redondants et les itinéraires alternatifs de la dorsale sont destinés à réduire les temps d'arrêt dus aux coupures de fibre, un problème persistant au Nigéria. Toutefois, le risque d'exécution reste élevé, compte tenu de la sous-utilisation passée des réseaux soutenus par l'État et de la lenteur des décaissements de la Banque mondiale dans le pays.

En l'absence d'investissements parallèles dans la fibre métropolitaine et de mesures d'accessibilité financière, les petits fournisseurs de services Internet risquent de n'en retirer que des avantages immédiats limités, ce qui pourrait renforcer la domination du marché par des acteurs plus importants et mieux capitalisés. Toutefois, s'il est mis en oeuvre efficacement, le projet Bridge pourrait constituer la base d'un marché de la large bande plus compétitif, plus résistant et géographiquement plus inclusif.