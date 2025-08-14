Nigeria: Antler sélectionne 24 fondateurs dans la première cohorte de l'accélérateur nigérian

Antler, le réseau mondial d'investissement en phase de démarrage, a lancé sa première cohorte d'accélérateurs au Nigeria sous la direction d'Anil Atmaramani, partenaire pour l'Afrique.

Le sprint de huit semaines en personne, basé à Lagos, se concentre sur la création d'entreprises à partir de zéro avec les fondateurs.

Antler investit 100 000 dollars pour une participation de 10 % dans les entreprises sélectionnées, avec un soutien ultérieur possible jusqu'à la série C.

La cohorte inaugurale a attiré plus de 7 500 candidatures, et seulement 24 fondateurs - moins de 1 % - ont été sélectionnés. Les participants apportent leur expertise dans les domaines de la fintech, de l'IA, de la sécurité alimentaire et de l'edtech. Antler investit 100 000 dollars pour une participation de 10 % dans les entreprises sélectionnées, avec un soutien ultérieur possible jusqu'à la série C.

Dès la quatrième semaine, les fondateurs non appariés sont associés à des cofondateurs et, à la fin du programme, les équipes les plus performantes reçoivent un financement de pré-amorçage. L'approche d'Antler met l'accent sur "l'adéquation fondateur-problème" plutôt que sur les produits de qualité, en ciblant les opérateurs, les experts et les fondateurs récidivistes.

Points clés à retenir

L'accélérateur nigérian d'Antler s'écarte des programmes typiques axés sur les pitchs en commençant dès le stade de la création - aucun cofondateur ni aucune entreprise n'est nécessaire.

La société allie l'exécution locale à la portée mondiale, en opérant dans plus de 30 pays et en offrant à la fois des options de capitaux propres et de dette sur mesure pour les entreprises en phase d'expansion. Lagos accueille 73 % des startups nigérianes et se classe parmi les 100 meilleurs écosystèmes de startups au monde. La présence d'Antler ajoute une plateforme riche en ressources pour les fondateurs à fort potentiel.

Les candidatures sont désormais ouvertes pour la deuxième cohorte nigériane et la cohorte kényane. Ce modèle pourrait remodeler le financement de démarrage en Afrique, en soutenant des entreprises ancrées dans les réalités locales mais conçues pour être compétitives à l'échelle mondiale.