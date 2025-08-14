Tunisie: BNA Assurances fait ses débuts sur le marché principal de la Bourse de Tunis

BNA Assurances rejoindra le marché principal de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT) le 14 août 2025, avec un prix d'introduction fixé à 3,480 DT (1,19 $).

Le prix reflète la moyenne pondérée des transactions hors marché effectuées entre le 6 et le 12 août 2025.

La cotation sur le marché principal vise à améliorer la visibilité, la liquidité et l'accessibilité du titre, et pourrait attirer l'attention sur le secteur de l'assurance, sous-représenté en Tunisie.

BNA Assurances rejoindra le marché principal de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT) le 14 août 2025, avec un prix d'introduction fixé à 3,480 DT (1,19 $). Ce prix reflète la moyenne pondérée des transactions hors marché effectuées entre le 6 et le 12 août 2025.

Cette opération complète la transition de la société du segment hors cote au compartiment A par le biais d'une cotation directe de ses 87 391 790 actions existantes, chacune d'une valeur nominale de 1 dinar. Les actions seront négociées sous le ticker BNASS et l'ISIN TN0007680010, dans le Groupe 12 (Fixing), avec un fixing unique à midi, suivi d'une négociation au dernier cours coté jusqu'à 12h15. Pour les deux premières séances, les fluctuations de cours seront limitées à ±30% autour du cours de référence.

Filiale de la Banque Nationale Agricole, BNA Assurances exerce ses activités dans les domaines de l'assurance vie, de l'assurance automobile et de l'assurance des risques d'entreprise, en s'appuyant sur le réseau d'agences de la BNA. La cotation sur le marché principal vise à améliorer la visibilité, la liquidité et l'accessibilité du titre, et pourrait attirer l'attention sur le secteur sous-représenté de l'assurance en Tunisie.

La Bourse de Tunis a également donné son accord préliminaire pour la cotation de Taraji Holding, la branche commerciale de l'Espérance Sportive de Tunis, ce qui constituerait la première introduction en bourse dans le domaine du sport en Tunisie. Ensemble, ces mouvements signalent une diversité sectorielle croissante et un nouvel élan sur les marchés de capitaux tunisiens au cours du second semestre 2025.

Points clés à retenir

Le passage de BNA Assurances sur le marché principal devrait améliorer l'accès des investisseurs, élargir la représentation sectorielle et contribuer à la croissance de la capitalisation boursière. Les canaux de distribution établis de la société et son rôle dans un secteur financier clé lui donnent le potentiel d'attirer l'intérêt des investisseurs institutionnels et des particuliers.

Le développement parallèle d'un projet d'introduction en bourse de Taraji Holding reflète un effort plus large de la BVMT pour diversifier les cotations au-delà des secteurs traditionnels. Si les deux cotations gagnent du terrain, elles pourraient soutenir un marché des actions plus profond et plus dynamique en Tunisie, attirant une base d'investisseurs plus large au niveau national et international.