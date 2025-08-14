Nigeria: Le lancement de Dangote intensifie la concurrence sur le marché ivoirien du ciment

Dangote Cement, contrôlé par le milliardaire nigérian Aliko Dangote, prévoit de lancer ses activités en Côte d'Ivoire d'ici à la fin de l'année 2025.

Il entre sur un marché dominé par Lafarge Holcim, Cim Ivoire et Cimaf, prêt à contrer le géant industriel nigérian.

La nouvelle usine de broyage d'Attingué, près d'Abidjan, aura une capacité de 3 millions de tonnes, ce qui portera la capacité totale installée du pays à environ 19 millions de tonnes.

Le taux d'utilisation des capacités de l'industrie est actuellement de l'ordre de 45 %, les acteurs existants étant confrontés à des problèmes de production et de commercialisation. Les prix sont réglementés, ce qui limite la probabilité d'une guerre des prix, mais l'investissement de Dangote d'environ 250 millions de dollars et son expertise logistique panafricaine pourraient lui permettre de conquérir des parts de marché grâce à la qualité et à la portée de sa distribution.

Les grands opérateurs historiques réagissent déjà : Lafarge Holcim investit plus de 6 millions d'euros dans de nouvelles capacités de stockage, tandis que Cim Ivoire, qui fait partie du groupe burkinabé Cim Metal, poursuit son expansion régionale. Parmi les autres concurrents figurent Diamond Cement, qui appartient à l'Inde, BigCim, du groupe Atlantic, et Cimaf, du Maroc.

Points clés à retenir

Le marché ivoirien du ciment connaît une croissance annuelle de 6 à 7 %, soutenue par les projets d'infrastructure du gouvernement et les plans de construction de 25 000 unités de logement pour combler un déficit de 800 000 logements. Cependant, le risque de surabondance de l'offre se profile, car l'utilisation reste faible et de nouveaux entrants, dont un groupe chinois et un consortium local, s'intéressent au marché.

L'arrivée de Dangote soulève des questions stratégiques : s'alignera-t-il sur les politiques commerciales existantes ou tirera-t-il parti de sa logistique pour redistribuer le ciment à l'échelle nationale à des prix compétitifs ? L'une ou l'autre approche pourrait contraindre les opérateurs historiques à s'adapter sur le plan opérationnel et commercial. La "guerre du ciment" en Côte d'Ivoire devrait s'intensifier, la dynamique du marché étant déterminée par l'utilisation des capacités, la tarification réglementaire et la demande d'infrastructures.