Egypte: Le pays publie les premières règles pour les plateformes investissant dans les certificats REIF

L'Égypte a mis en place le premier cadre réglementaire pour les plateformes numériques proposant des investissements dans des certificats de fonds d'investissement immobilier (REIF).

Les nouvelles règles permettent aux plateformes agréées de promouvoir, de souscrire et de recevoir des souscriptions pour la propriété fractionnée d'unités immobilières par le biais de certificats REIF.

Les investisseurs pourront souscrire à distance par le biais d'un modèle numérique qui exige une reconnaissance explicite des risques d'investissement.

L'autorité égyptienne de régulation financière (FRA) a introduit le premier cadre réglementaire pour les plateformes numériques offrant des investissements dans des certificats de fonds d'investissement immobilier (REIF).

Les nouvelles règles permettent aux plateformes agréées de promouvoir, de souscrire et de recevoir des souscriptions pour la propriété fractionnée d'unités immobilières par le biais de certificats REIF. Les investisseurs pourront souscrire à distance par le biais d'un modèle numérique qui exige une reconnaissance explicite des risques d'investissement.

Chaque émission doit disposer d'un compte bancaire dédié à la réception des souscriptions, les plateformes envoyant une confirmation des transferts réussis. Les règles de rachat limitent les sociétés de fonds à répondre aux demandes de rachat jusqu'à 20 % des certificats émis et exigent que tout certificat racheté soit vendu ou annulé dans un délai d'un an, sans droit de vote ou de dividende pendant cette période.

Les plateformes doivent également fournir des formulaires de rachat électroniques approuvés par la FRA, contenant les coordonnées du preneur d'assurance, les certificats demandés, les informations sur les versements et la dernière valeur nette d'inventaire de la société de gestion du fonds.

Points clés à retenir

Cette mesure ouvre la voie à une plus grande participation des particuliers au marché immobilier égyptien en abaissant les barrières à l'entrée de l'investissement et en permettant la propriété fractionnée par le biais de canaux numériques sécurisés et réglementés. En intégrant la reconnaissance des risques, les comptes bancaires dédiés et le respect des plafonds de remboursement, la FRA vise à équilibrer la protection des investisseurs et l'accessibilité du marché.

Le cadre s'aligne également sur le programme d'inclusion financière plus large de l'Égypte, offrant une classe d'actifs supplémentaire aux personnes qui pourraient autrement être exclues de l'investissement immobilier direct. Si elles sont mises en oeuvre efficacement, les plateformes de FPI agréées pourraient attirer des investisseurs nationaux et de la diaspora, ce qui permettrait d'approfondir les marchés de capitaux et de soutenir la croissance du secteur de l'immobilier.