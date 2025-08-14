Gambie: Mr Darboe, le directeur général de l'Administration Fiscale du pays (GRA), s'engage à atteindre l'objectif de recettes de 23 milliards de dalasis d'ici novembre

Le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), Mr Yankuba Darboe, a assuré à la nation que l'institution atteindrait, voire dépasserait, son objectif de recettes de 23 milliards de dalasis pour 2025 bien avant la fin de l'année.

« Si tout se passe comme prévu, nous atteindrons notre objectif, probablement dès novembre », a déclaré Mr Darboe lundi matin dans l'émission Coffee Time avec Peter Gomez sur West Coast Radio. « Les plateformes numériques que nous avons mises en place nous aident considérablement à bloquer les fuites. Si c'est un tuyau, le tuyau va directement là où vous voulez qu'il aille. »

Mr Darboe, accompagné en studio par le directeur général adjoint Mr Essa Jallow, a déclaré que la transformation numérique en cours au sein de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) révolutionnait la perception et le recouvrement des impôts. Des systèmes tels que la facturation électronique de la TVA, les logiciels de conformité des revenus locatifs et les outils de garantie des recettes rationalisent les processus tout en limitant la fraude fiscale.

Pressé par Gomez de clarifier la controverse autour de l'impôt de 27 % sur les avantages sociaux, le directeur général a insisté sur le fait que cet impôt n'était ni propre à la Gambie ni injustement ciblé sur les travailleurs du secteur privé.

« C'est comme l'impôt sur les sociétés ou la TVA ; on le trouve partout, même dans les pays voisins », a-t-il expliqué.

« Et c'est neutre, mais c'est aussi une dépense déductible lors du calcul de l'impôt sur les sociétés ; d'un côté on donne, de l'autre on reprend. »

Mr Darboe a admis que la campagne d'information menée par l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) auprès des contribuables devait mieux mettre en évidence cet aspect afin d'éviter l'idée fausse courante selon laquelle cette taxe serait purement punitive.

Répondant aux préoccupations d'un auditeur concernant l'entrée de boissons non marquées en provenance des pays voisins, Mr Darboe a admis que la contrebande restait une menace active pour la perception des recettes.

« Barra et d'autres régions sont importantes », a-t-il déclaré. « La semaine dernière encore, la brigade mobile a saisi plus de 150 cartons de boissons en canettes, d'eau et d'autres marchandises de contrebande. Mais nous avons sensibilisé les commerçants de la région, qui refusent désormais les marchandises de contrebande à moins qu'elles ne passent par l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) . »

Il a souligné que les 1 000 employés de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) ne peuvent être partout à la fois, exhortant les citoyens à signaler le commerce illégal : « C'est un travail collectif. Les ressources financieres que nous collectons est destiné à l'ensemble de la nation pour le développement, la paix et la stabilité. Sans paix, les affaires ne peuvent prospérer. »

Mr Darboe a reconnu que le non-respect des règles et la mauvaise tenue des registres restent les principaux casse-tête de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA).

« Les contribuables sont censés payer leurs impôts avant le 15, mais nous devons les poursuivre. Ce n'est pas la meilleure pratique », a-t-il déploré. « Certains vont même jusqu'à présenter de faux documents, mais nos équipes d'audit a posteriori les démasquent. »

Le maintien d'un système numérique fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 nécessite également une alimentation électrique et une connexion Internet stables, ce qui représente des coûts importants pour l'administration. Les connexions par fibre optique de Gamtel coûtent environ 500 000 dalasis par mois à la GRA, tandis que les licences logicielles et le carburant pour les générateurs handicapent le budget.

Le directeur général adjoint, Mr Essa Jallow, a abordé deux préoccupations récurrentes des contribuables : les frais de TVA facturés par des entreprises non enregistrées et les malentendus concernant la retenue à la source.

« Aucune entreprise ne peut légalement facturer la TVA sans être enregistrée », a averti Mr Jallow, soulignant que l'enregistrement obligatoire s'applique à partir d'un chiffre d'affaires de 2 millions de dalasis.

Concernant la retenue à la source, il a souligné qu'il s'agissait « simplement d'un paiement anticipé sur votre obligation fiscale annuelle » et non d'une charge supplémentaire. Il a assuré que les trop-perçus seraient remboursés après vérification.

