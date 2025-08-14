Sénégal: Le Cinq majeur de légende - Mathieu Faye, le premier « Roi du basket sénégalais »

Lorsque l'on évoque la belle et riche histoire du basketball sénégalais, le nom de Mathieu Faye s'impose naturellement. Né le 24 juillet 1958 à Dakar, il était non seulement un shooter d'élite, mais possédait aussi l'avantage de la taille : 1,92 m. Pour un meneur de cette époque, c'était un atout majeur qui lui permettait de dominer ses adversaires.

Dans une interview accordée à Sétanal Média, il révèle que son histoire a débuté dans les années soixante. Il est un pur produit du basket de rue. Il a été initié à ce sport par Bonaventure Carvallo et Constantino, qui étaient ses voisins.

Mathieu Faye intègre ensuite l'équipe de basket du collège Sacré-Coeur et participe à des compétitions scolaires. Il s'y distingue rapidement. Il faisait partie des meilleurs. Une star venait de naître !

La Jeanne d'Arc de Dakar, très grande institution sportive, le repère et le recrute alors qu'il est encore très jeune. Il y passe dix ans (1972 - 1982) et y laisse une empreinte mémorable.

Avec la Vieille Dame, il remporte plusieurs trophées et distinctions individuelles : le championnat national cadet, le championnat national junior, meilleur jeune basketteur, vainqueur de la Coupe du Sénégal, vainqueur de la Coupe Saint-Michel, vainqueur de la Coupe du Ministère du Sénégal, double champion du Sénégal et MVP du championnat en 1977 et 1978. Il est d'ailleurs le premier joueur à avoir obtenu le titre de « Roi du basket sénégalais ».

Leader charismatique des Lions du Sénégal, il mène l'équipe aux sacres de l'AfroBasket en 1978 et 1980, décrochant même le titre de MVP du tournoi en 1980. Il fait également partie de l'équipe victorieuse de la médaille d'or aux Jeux africains d'Alger en 1978.

Après avoir prouvé qu'il était incontestablement le meilleur joueur du championnat sénégalais et l'un des meilleurs du continent, il est temps pour lui de voyager, de découvrir un autre basket et de briller à l'international.

En 1982, Mathieu Faye atterrit à Limoges, en France. Il y passe deux saisons, mais réalise une année 1983 exceptionnelle : il remporte le championnat de France, la Coupe de la Fédération et la Coupe Korać. La totale.

Il rejoint ensuite le Racing C.F., où il évolue pendant trois saisons (1983 - 1986), puis l'ABC Nantes (1986 - 1988), avant de terminer tranquillement sa carrière au BCM Gravelines en 1989.

En 2021, la FIBA lui rend un grand hommage : il est intronisé au Hall of Fame, une première pour un Africain.

Au-delà de son talent sur le terrain, Mathieu Faye est un homme brillant. Sa passion ne l'a pas empêché de poursuivre ses études. Son père a insisté pour qu'il les poursuive. C'était sa condition. Il finit par obtenir un diplôme supérieur de comptabilité en France, à l'IUT de Limoges.

Joueur d'exception, mais aussi homme au grand coeur, il révèle qu'il n'a conservé aucun souvenir matériel de sa carrière, notamment avec son unique club : il offrait tous ses maillots et ses médailles à son entourage, à sa soeur, à ses amis. Il donnait tout, simplement pour le bonheur de ses proches et pour leur arracher un sourire.

Figure incontournable du basketball sénégalais, Mathieu Faye a tant contribué à son rayonnement que son nom reste gravé dans les mémoires. Talent générationnel, il a laissé de beaux souvenirs au basketball sénégalais.