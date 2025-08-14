Sénégal: Conception et promotion de crème antidouleur - L'Iressef nie toute implication du Pr Souleymane Mboup

14 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par M. DIEME

L'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef) indique que l'institution ni son Président-directeur général, le Pr Souleymane Mboup, ne sont à l'origine de la conception ni encore moins de la promotion d'une crème censée soulager les douleurs articulaires. La précision a été faite à travers un communiqué rendu public jeudi.

« Nous avons pris connaissance de la circulation d'une vidéo manipulée, créée à l'aide de l'Intelligence artificielle, dans laquelle notre Président-directeur général, le Pr Souleymane Mboup, semble promouvoir une crème censée soulager les douleurs articulaires et présentée comme étant de sa conception », rapporte l'Iressef.

L'Institut de recherche en Santé, de Surveillance Epidémiologique et de Formation a tenu ainsi à préciser que « ni l'institution ni son PDG n'ont le moindre lien avec ce produit ou sa commercialisation ».

Par conséquent, il appelle à la responsabilité des Sénégalais afin d'éviter de relayer ce type de « contenu trompeur ».

