Sénégal: Bamba Day aux USA - Un symbole de l'aura internationale du Cheikh

Dans la confrérie mouride, il y a des dates qui restent gravées dans la mémoire collective et dans l'agenda de la communauté. Le 28 juillet en fait partie. Ce jour symbolise le Bamba Day (Journée de Bamba aux États-Unis). L'événement a été institué suite aux visites annuelles de Serigne Mouhamadou Mourtada Mbacké, selon le penseur mouride et imam Dr Khadim Bousso.

« Serigne Mouhamadou Mourtada venait voir les Mourides le 28 juillet de chaque année. Et les Américains ont retenu cette date, et c'est comme ça qu'à l'approche de cette date, ils nous disent que notre date arrive. Cette date est depuis lors inscrite dans leur agenda », informe Dr Bousso. Cet événement est célébré par une marche à partir de 9 heures, de la 116e rue jusqu'à la 125e rue, en manifestant l'Islam, en chantant l'Islam. Par la suite, des discours sont prononcés sur l'Islam, le mouridisme et l'éducation, suivis d'une conférence.

« Aujourd'hui, on nous a même donné une plus grande salle. Ce sont d'importants acquis pour la communauté mouride. Aux lendemains du 11 septembre 2001, une lettre nous avait été adressée par le Gouvernement américain pour saluer notre démarche et notre attachement à la paix dans le monde tout en nous demandant de poursuivre nos activités. Cela montre tout le chemin parcouru », explique Dr Khadim Bousso.