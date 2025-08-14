Sénégal: Musée Fatul-Fatah - Découvrir l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba à l'ère numérique

Le musée Fatul-Fatah, situé au sein de la bibliothèque Këru Qaçida yi du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, a été inauguré le 9 août dernier. Consacré à la vie et à l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, il se distingue par une approche innovante, alliant patrimoine et technologie de pointe.

À l'entrée du complexe, les panégyriques du fondateur du mouridisme, interprétés par Hizbut-Tarqiya, accueillent les visiteurs dans une atmosphère empreinte de ferveur. Le musée Fatul-Fatah, voulu par le khalife général des mourides, vient enrichir les infrastructures déjà présentes, dont la bibliothèque Këru Qaçida yi.

Selon Serigne Mansour Seck, membre du comité scientifique et secrétaire général adjoint des grandes expositions du Magal organisées par Hizbut-Tarqiya, l'idée initiale était de bâtir une bibliothèque exclusivement consacrée aux œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba, conformément à la volonté de Serigne Mountakha Mbacké.

Cette bibliothèque, érigée pour abriter les khassaïdes, comprend trois niveaux, un sous-sol accueillant une imprimerie, un auditorium ajouté à l'initiative de Serigne Atou Diagne, ainsi qu'un logement réservé au khalife. À la demande du khalife, un musée a été intégré au projet afin de conserver les écrits du Cheikh et de mettre en valeur les techniques d'écriture qu'il utilisait.

Un musée pour préserver et transmettre Les visiteurs peuvent y admirer des objets authentiques : encriers, sous-mains à lignes droites servant de guides d'écriture, fourreaux conçus pour protéger les manuscrits. Ces pièces rares illustrent l'ampleur et la richesse de la production du Cheikh, jugée inestimable. Dès l'entrée, un livre électronique attire l'attention.

Il permet de consulter numériquement des khassaïdes, avec défilement automatique et accompagnement sonore. « Cette innovation n'est pas une fin en soi, mais un outil pédagogique efficace pour diffuser l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba », souligne Serigne Mansour Seck.

Cette année, Hizbut-Tarqiya a digitalisé l'ensemble de ses expositions. Aucun kakemono ni tableau : tout est présenté sur écrans, programmés pour tourner en boucle, ce qui rend la visite accessible même sans guide.

L'édition 2025 de l'exposition met l'accent sur trois messages fondamentaux du Cheikh : les valeurs de paix qu'il a restaurées ; l'islam comme religion encourageant la quête du savoir ; l'universalité de son message.

Ces thèmes, portés par une scénographie numérique immersive, visent à édifier le public et à perpétuer la transmission de l'héritage spirituel du fondateur du mouridisme.