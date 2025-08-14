Togo: Soins gratuits pour les zones reculées

14 Août 2025
Togonews (Lomé)

L'association Terreau Fertile a donné a donné le coup d'envoi de la 5e édition de sa campagne nationale de soins gratuits baptisée « Solidarité fertile ».

Jusqu'à fin septembre, 1 000 consultations et 50 interventions chirurgicales gratuites seront réalisées dans les zones rurales et isolées.

Trois spécialités médicales sont concernées : l'ophtalmologie (consultations, dépistage et opérations de la cataracte), la stomatologie (soins dentaires, extractions et prévention bucco-dentaire) et la chirurgie pédiatrique (correction de malformations chez les enfants). Les interventions se tiendront à Tandjouaré (Savanes), Kabou et Kouméa (Kara), Mo et Tchamba (Centrale), Tohoun (Plateaux) et Tabligbo (Maritime).

Pour Biléyo Donko, présidente de l'association, la campagne vise à « oeuvrer aux côtés du gouvernement pour offrir des soins de qualité aux populations, en particulier celles vivant loin des structures médicales spécialisées ».

Les organisateurs rappellent que les coûts de prise en charge de ces pathologies demeurent élevés : une simple consultation peut atteindre 8 500 Fcfa, tandis qu'un détartrage ou une extraction dentaire peut dépasser 20 000 F

Cette opération réaffirme la place de Terreau Fertile comme acteur clé de la solidarité sanitaire et sociale.

