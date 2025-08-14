Togo: Washington s'intéresse de près à la Plateforme Industrielle d'Adétikopé

Une délégation de l'Ambassade des États-Unis au Togo, conduite par Richard Conrad Michaels, chargé d'affaires, s'est rendue le 12 août dernier à la Plateforme Industrielle d'Adétikopé (PIA), rapporte La Nouvelle Tribune paru jeudi.

Cette visite avait pour objectif de constater de visu les avancées de ce hub industriel stratégique et d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement. Les échanges ont porté sur les moyens de renforcer la coopération économique entre Washington et Lomé, notamment dans les secteurs porteurs identifiés au sein de la PIA.

Inaugurée en 2021, la Plateforme Industrielle d'Adétikopé se positionne comme un moteur de transformation locale et d'exportation des produits togolais, tout en attirant des investisseurs étrangers.