Togo: Quand le pape visitait le pays

14 Août 2025
Togonews (Lomé)

Le 8 août 1985 demeure une date mémorable pour le Togo. Ce jour-là, le pape Jean-Paul II arrivait à Lomé dans le cadre de son deuxième voyage apostolique en Afrique de l'Ouest, un événement qui a marqué profondément la communauté catholique et l'ensemble de la nation.

Selon Chronique de la Semaine, l'accueil réservé au souverain pontife fut à la hauteur de l'événement : ferveur populaire, processions, chants et danses traditionnelles accompagnaient chaque étape de sa visite.

Ce déplacement historique s'inscrivait dans la mission pastorale de Jean-Paul II visant à rencontrer les fidèles, à encourager l'évangélisation et à renforcer les liens entre l'Église catholique et les communautés locales. Au Togo, sa venue avait également une portée symbolique forte, venant consacrer la place du pays dans la dynamique religieuse régionale.

Quarante ans plus tard, ce déplacement reste gravé dans la mémoire collective comme le jour où Lomé est devenue, l'espace d'un moment, l'un des centres spirituels du monde catholique.

