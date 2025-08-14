Sénégal: Magal de Touba 2025 - Plus de 300 milliards FCFA injectés dans l'économie sénégalaise

La 131e édition du Grand Magal de Touba a été célébrée le 13 août 2025 au Sénégal, commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, au Gabon. Le Grand Magal de Touba, l'un des plus importants rassemblements spirituels en Afrique, dépasse de loin une dimension religieuse. Il englobe un aspect économique qui touche toutes les activités génératrices de revenus du pays.

Pour cette édition, le Magal a mobilisé 6. 583. 278 (six millions cinq cent quatre-vingt-trois mille deux cent soixante dix huit personnes ) personnes en hausse de 12% par rapport au Magal 2023, avec un chiffre d'affaires estimé entre 300 et 400 milliards de FCFA, a fait savoir le président de la Commission culture et communication du Grand Magal Serigne Abdoul Lahad Mbacké Gaïndé Fatma.

Il est important de souligner qu'en plus de l'aspect religieux, une vaste organisation logistique est nécessaire, englobant les transports, la gestion des denrées, la sonorisation, les hébergements temporaires, entre autres, sans oublier les milliers de visiteurs étrangers venus des quatre coins du globe pour vendre leurs produits. Tout cela témoigne de l'impact économique que cet événement a pour le développement économique du commerce local mais aussi de la sous-région.

Selon Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, il y a 10 ans, le Magal de Touba mobilisait près de 6 millions de personnes avec un chiffre d'affaires de 250 milliards FCFA. « Cette année, on a dépassé les 300 ou 400 milliards FCFA d'impact économique. Le Magal peut être le moteur du développement économique du Sénégal. Sur le volet élevage, c'est près de 33 milliards qui ont été dépensés en deux semaines. Les commerçants font 70 % de leur chiffre d'affaires durant cette période », s'est-il confié aux médias locaux.

Pendant cette période, l'économie du pays connaît une hausse sans précédent, atteignant des niveaux records. Cet événement, soutenu par l'autofinancement des fidèles mourides, témoigne d'une résilience tant sur le plan des événements que de l'économie. Chaque année qui passe enregistre de nouveaux chiffres démontrant le dynamisme et la résilience de la communauté mouride.

Cette interaction entre la spiritualité et le dynamisme économique fait du Magal de Touba un modèle inégalé en Afrique de l'Ouest, rivalisant même en termes de participation avec des événements religieux mondiaux tels que le Hajj, qui compte environ 3 millions de pèlerins.