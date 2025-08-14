Gabon: Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema inaugure plusieurs infrastructures majeures

Le Président de la République, Chef de l'État et du gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, poursuit sa tournée nationale avec une série d'inaugurations.

Ce mardi à Franceville, dans la province du Haut Ogooué, plusieurs infrastructures d'envergure ont été mises en service, marquant ainsi une nouvelle étape dans la redynamisation des équipements publics au Gabon.

Dès son arrivée à l'aéroport international Omar Bongo Ondimba de Mvengue, le Chef de l'État a officiellement inauguré le pavillon présidentiel entièrement rénové. Réalisée par la société CITP, cette structure moderne comprend notamment une suite présidentielle, deux salons spacieux et une cuisine. Elle est destinée à accueillir le Chef de l'État ainsi que ses hôtes de marque dans des conditions optimales.

Dans le même élan, le Président de la République a procédé à l'ouverture de la salle de conférence Marcel Sandoungout, du nom de l'ancien maire de Franceville et figure politique locale. Conçue comme un espace polyvalent, cette infrastructure de 1400 m² est dotée d'équipements audiovisuels de dernière génération et de nombreux espaces fonctionnels : hall d'accueil, salons VIP, salle de réunion, bureaux, salle informatique, régie technique et salle de traduction. Les travaux, lancés en juillet 2024, se sont achevés un an plus tard.

Autre moment fort de cette visite : l'inauguration de la Grande Boucherie de Franceville, un centre commercial moderne de 3450 m², érigé en dix mois par l'entreprise BACOREF GABON. Cette structure comprend un supermarché, un restaurant, une pharmacie, une agence bancaire, plusieurs boutiques ainsi qu'une aire de jeux.

Pensée pour répondre aux besoins de la population locale, elle devrait également générer de nombreux emplois directs et indirects, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et du transport.

Enfin, le Chef de l'État s'est rendu à Moanda pour inaugurer l'hôpital interdépartemental, une nouvelle infrastructure hospitalière visant à améliorer l'offre de soins dans la région. Cette mise en service s'inscrit dans le cadre du renforcement du système de santé national.

Ces réalisations, certaines attendues depuis 2005, traduisent la volonté du Président Oligui Nguema de relancer les projets longtemps restés en suspens. Elles illustrent son engagement à améliorer les conditions de vie des Gabonais et à doter les provinces d'équipements modernes et fonctionnels.