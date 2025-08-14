Gabon: Communiqué Frauduleux - Le Ministère du Commerce met en garde contre une fausse annonce de subvention

Le Ministère de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PMI-PME a récemment été victime d'une usurpation d'identité à travers la diffusion d'un faux communiqué circulant sur les réseaux sociaux concernant une prétendue approbation de fonds de subvention aux entreprises

Ce document daté du 11 août 2025 et signé au nom d'un soi-disant comité des subventions utilise frauduleusement l'image institutionnelle du ministère avec cachet et en-tête officiels pour donner l'illusion d'une légitimité Une mention "Fake News" a été apposée pour alerter les citoyens

Le ministère dément formellement l'authenticité de ce communiqué Il précise qu'aucune procédure de subvention n'est actuellement engagée à travers des canaux externes comme ceux mentionnés dans la note en particulier l'adresse e-mail suspecte et la boîte postale basée à Nairobi Kenya

Les entrepreneurs et porteurs de projets sont invités à faire preuve de vigilance et à se référer uniquement aux canaux officiels pour toute information relative aux financements ou aides publiques.