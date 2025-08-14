Gabon: Communiqué Frauduleux - Le Ministère du Commerce met en garde contre une fausse annonce de subvention

14 Août 2025
Gabonews (Libreville)
Par MECPP

Le Ministère de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PMI-PME a récemment été victime d'une usurpation d'identité à travers la diffusion d'un faux communiqué circulant sur les réseaux sociaux concernant une prétendue approbation de fonds de subvention aux entreprises

Ce document daté du 11 août 2025 et signé au nom d'un soi-disant comité des subventions utilise frauduleusement l'image institutionnelle du ministère avec cachet et en-tête officiels pour donner l'illusion d'une légitimité Une mention "Fake News" a été apposée pour alerter les citoyens

Le ministère dément formellement l'authenticité de ce communiqué Il précise qu'aucune procédure de subvention n'est actuellement engagée à travers des canaux externes comme ceux mentionnés dans la note en particulier l'adresse e-mail suspecte et la boîte postale basée à Nairobi Kenya

Les entrepreneurs et porteurs de projets sont invités à faire preuve de vigilance et à se référer uniquement aux canaux officiels pour toute information relative aux financements ou aides publiques.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.