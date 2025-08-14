Gabon: 'Les populations de Sindara, Dibwa et Oumba ont besoin d'eau et de l'électricité '

Les populations des canton Sindara, Dibwa et Oumba, toujours sans eau et électricité, 3 ans après le financement et l'exécution du projet " Accès à l'eau et à l'électricité en milieu rural" par la Banque mondiale, dans cette partie du Gabon.

Que se passe-t-il pour qu'un projet financé par une structure de renommée internationale telle que la Banque mondiale, n'est toujours pas mis service alors que les travaux sont achevés il ya 2 ans ?

Quand on sait que l'Etat devrait rembourser le crédit après la fin d'execussion des travaux. Le pays a t-il commencé le remboursement du prêt depuis plus d'un an alors que le projet n'est toujours pas mis en service ?

Je voudrai rappeler qu'au lendemain du coup d'Etat, nous avons apporté notre soutien sans faille au CTRI et au gouvernement de la transition aux regards des mesures annoncées, entre autres :

Pour les entreprises

· La réalisation des travaux pour les sommes perçues ou Le remboursement ou la prison en cas de non-exécution, pour les entreprises.

Cette décision était salutaire, car elle mettait une pression sur les entreprises afin que tous les projets aillent à leurs termes.

La Banque mondiale à travers ses filiales telles que Meridian, la SAG, n'était pas en reste. Elle avait obligations de parachever certains projets inachevés, tels que le projet " Accès à l'eau et à l'électricité en milieu rural" initié dans le deuxième siège du département de Tsamba-Magotsi plus précisément au canton sindara.

Ce projet qui devrait aider à améliorer les conditions de vie des Gabonais en général et particulièrement celui de Sindara, Dibwa et Oumba n'est toujours pas mis en service alors que les travaux se sont achevés il y a près de 2 ans.

Qui bloque donc le processus de mise en service des travaux exécutés ? Est ce la qualité des travaux qui ne répond pas aux exigences des normes internationales ou autre chose (ce qui serait incompréhensible au regard de la renommée internationale de cette institution) ?

Autre fait très marquant, le transformateur faisant partie des installations a été retiré par les agents de la SEEG, il ya quelques mois.. Depuis près de cinq ans, un des groupes électrogènes offert par le Député sortant David Labaye, qui éclaire Sindara, a pris feu il ya quelques jours.

Les populations de ce canton se retrouvent à nouveau privées d'électricité. Une situation déplorable qui remet les populations dans des conditions difficiles d'accès à l'électricité alors que les installations qui devraient relayer ce groupe décorent les villages....affaire à suivre.