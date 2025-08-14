Gabon: Le Président de la République inaugure plusieurs infrastructures à Kango et à Cocobeach.

Dans le cadre de la poursuite de sa tournée nationale, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, s'est rendu ce mercredi 13 août 2025 à Kango, chef-lieu du département du Komo-Kango, dans la province de l'Estuaire.

Accueilli par les autorités administratives, politiques, religieuses et les populations, le Chef de l'État a entamé sa visite par un office religieux dédié à la Nation et à la 5e République, et célébré en la paroisse Saint Marcel de Kango par l'Archevêque de Libreville, Monseigneur Patrick Iba-ba.

Poursuivant son programme, le Chef de l'État a procédé à l'inauguration du Complexe Évangélique de la Libération "Angom" de Kango dont la bénédiction a été présidée par le Pasteur, Président de l'Église Évangélique du Gabon. Au nom de la communauté chrétienne et des populations, le célébrant a exprimé sa profonde gratitude pour cet ouvrage, symbole de foi et d'amour envers la jeunesse gabonaise.

Ce complexe, véritable station missionnaire allant du pré-primaire au secondaire, comprend notamment 32 salles de classe modernisées (contre 3 auparavant), des dortoirs, un bâtiment administratif neuf, une salle multimédia, un centre de documentation, une infirmerie, une pharmacie, un plateau sportif, une église et des logements pour le personnel.

Il s'affirme comme un lieu d'éducation, de formation et d'éveil spirituel, mis au service du développement local.

Le Chef de l'État a ensuite inauguré la Perception de Kango, infrastructure attendue depuis plus de 14 ans et symbole du rapprochement de l'administration publique avec les citoyens. Érigée sur une superficie de 3 300 m², elle comprend un bâtiment administratif de 700 m², un logement d'astreinte de 300 m² pour le percepteur, ainsi qu'un ensemble fonctionnel composé d'un hall d'entrée, de trois guichets, d'une salle informatique, d'une salle d'archives, de onze bureaux, d'une salle de réunion, d'une salle d'attente, d'un coin cuisine, d'un local pour fourgon blindé et d'un poste de sécurité.

Dans la continuité de sa tournée, le Chef de l'État s'est rendu dans le département de la Noya, dans la commune de Cocobeach afin de procéder à la mise en service de la première station-service GAB OIL de la 5e République ainsi qu'à la visite du premier tronçon de 3 km de route bitumée et du projet de construction de logements.

Cette station-service, dotée d'une plongerie moderne et d'une aire de jeux, est un projet structurant dont le coût global est évalué à 1,2 milliard de FCFA. GABOIL, bras séculier de l'État dans la distribution des produits pétroliers et gaziers, inscrit cette réalisation dans les priorités gouvernementales en matière de promotion de l'investissement et de développement local. Elle constitue une réponse concrète à un besoin fondamental des populations et un vecteur de création d'emplois.

Ce complexe comprend une station-service de type 2, une boulangerie moderne et une aire de jeux. Pour les populations, la gratitude est immense : « Les discours ne sont plus nécessaires, car les oeuvres parlent d'elles-mêmes. »

Par ces inaugurations, le Président de la République réaffirme sa détermination à doter l'ensemble du territoire national d'infrastructures modernes, fonctionnelles et adaptées aux besoins des populations.