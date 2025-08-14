Addis Ababa — Le sommet inaugural sur l'investissement dans l'eau en Afrique s'est ouvert au Cap, en Afrique du Sud, avec un appel à garantir l'accès à l'eau potable pour tous sur le continent.

La conférence, convoquée par l'Afrique du Sud dans le cadre de sa présidence du G20 et organisée conjointement avec l'Union africaine (UA), l'Agence de développement de l'UA et le groupe international de haut niveau sur les investissements dans le secteur de l'eau de l'Union africaine et du Programme d'investissement pour l'eau en Afrique (AU-AIP), vise à mobiliser au moins 30 milliards de dollars américains par an pour combler le déficit d'investissement dans le secteur de l'eau en Afrique.

L'objectif premier du sommet est d'accélérer les investissements dans les programmes d'eau et d'assainissement en Afrique en favorisant la constitution d'une réserve de projets susceptibles de faire l'objet d'investissements, en créant un environnement propice à des partenariats d'investissement de premier plan et en facilitant les financements transformateurs.

Cet événement de trois jours rassemble des chefs d'État africains, des représentants du G20, des investisseurs, des ministres et des institutions de développement sous le thème de la présidence sud-africaine du G20 : « Solidarité, égalité, durabilité ».

Dans son discours d'ouverture, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré : « Ce sommet marque un tournant non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le mouvement mondial en faveur de l'accès à l'eau potable pour tous ».

M. Ramaphosa a profité de l'occasion pour lancer le Conseil des perspectives mondiales sur les investissements dans le secteur de l'eau, une initiative héritée de la présidence du G20. "Le lancement du Conseil des perspectives mondiales sur les investissements dans le secteur de l'eau permettra de transformer le PIA en une plateforme mondiale d'investissement dans le secteur de l'eau", a-t-il déclaré.

"Le Conseil des perspectives mondiales et la plateforme mondiale d'investissement dans le secteur de l'eau constitueront la première plateforme politique et d'investissement de haut niveau dans le domaine de l'eau", a-t-il ajouté.

M. Ramaphosa a souligné quatre ambitions du sommet : approuver une déclaration du sommet qui s'engage à accroître les investissements, à améliorer la gouvernance et à renforcer la responsabilité dans le secteur de l'eau ; présenter une réserve de 80 projets d'investissement prioritaires dans le domaine de l'eau provenant de 38 pays ; faciliter la mise en relation entre les gouvernements, les finances et les partenaires ; et positionner l'eau au plus haut niveau de l'ordre du jour politique et financier mondial.

"Le Conseil guidera la transition d'investissements fragmentés dans le secteur de l'eau vers un effort mondial cohérent, coordonné et capitalisé par l'intermédiaire de la plateforme mondiale d'investissement dans le secteur de l'eau", a-t-il ajouté.

Le Programme d'investissement pour l'eau en Afrique continentale (PIA) a été adopté par les chefs d'État de l'Union africaine en 2021 dans le cadre du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique, en tant qu'initiative visant à transformer les perspectives d'investissement pour l'eau et l'assainissement en Afrique.

Au cours du sommet, les délégués participeront à des dialogues de haut niveau, à des séances de jumelage de projets et travailleront à l'élaboration d'une déclaration sur les investissements dans le secteur de l'eau qui sera adoptée à l'issue du sommet, selon Xinhua.