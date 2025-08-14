Mozambique: Africa50 cherche à débloquer de nouveaux flux de capitaux à travers le continent

Addis Ababa — L'assemblée générale des actionnaires d'Africa50, qui se tient actuellement à Maputo, au Mozambique, réunit un réseau d'investisseurs de haut niveau pour discuter du développement des infrastructures sur le continent.

Africa50 est une plateforme qui rassemble un réseau de haut niveau d'investisseurs, d'institutions multilatérales et de dirigeants gouvernementaux pour façonner l'avenir du développement des infrastructures en Afrique.

L'assemblée générale des actionnaires de cette année, accueillie par le gouvernement du Mozambique, se déroule dans un contexte d'incertitude mondiale accrue et de dynamique géopolitique changeante.

L'assemblée pousse à la mise en place d'infrastructures dans des secteurs clés du continent.

Alors que le monde est aux prises avec des problèmes géopolitiques, l'Afrique s'efforce de mobiliser ses ressources pour atténuer les répercussions de l'incertitude mondiale.

C'est un moment crucial puisque l'Africa50 organise son assemblée générale des actionnaires dans la capitale mozambicaine, Maputo.

L'entité affirme que de nouveaux pays sont en train de se joindre à elle, a-t-on déclaré.

Le PDG d'Africa50, Alain Ebobisse, a déclaré que le continent était capable de mobiliser ses ressources et de s'engager dans le commerce intra-communautaire pour atténuer les obstacles économiques mondiaux.

« Au cours des cinq derniers mois, nous avons été témoins d'incertitudes géopolitiques croissantes, d'un nationalisme économique et d'un recul du développement financier », déclare M. Ebobisse.

Le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, Wamkele Mene, estime que les États membres devraient se tourner vers l'intérieur pour relever les défis persistants.

"De nombreux pays d'Afrique, dont une trentaine, bénéficient de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (Agoa) et, avec ces droits de douane, nous avons assisté à l'annulation de l'Agoa. L'accès des marchés aux États-Unis n'existe plus. Par exemple, le Lesotho a perdu environ 780 milliards de dollars d'exportations vers les États-Unis à cause des droits de douane", déclare M. Mene.

Pour sa part, le président sortant de la Banque africaine de développement, M. Akinwumi Adesina, a déclaré que la réunion avait porté sur un élément important de la gestion de l'économie continentale.

"L'infrastructure est un élément majeur pour l'Afrique. Si vous n'avez pas d'infrastructures, votre économie ne peut pas fonctionner. Et l'Afrique souffre d'un déficit de financement des infrastructures", ajoute-t-il.

Les délégués font preuve d'un optimisme prudent quant à la capacité de l'Afrique à surmonter ses difficultés et à développer ses infrastructures dans un environnement géopolitique très difficile.