Ethiopie: La Commission nationale de réadaptation a confirmé le retour au travail des anciens combattants réhabilités avec plein droit à prestations.

Addis-Abeba — La Commission nationale de réadaptation (NRC) a annoncé que les anciens militants ayant achevé avec succès le programme de réadaptation seront réintégrés à leurs postes gouvernementaux précédents, y compris au sein des forces de sécurité, avec plein droit à prestations.

Dans un communiqué de presse, le général de brigade Derbe Mekuria, commissaire adjoint de la NRC, a déclaré que la commission avait établi des profils détaillés d'anciens combattants, notamment de personnes ayant servi dans les Forces de défense nationale éthiopiennes (ENDF) et participé à des missions internationales de maintien de la paix avant de rejoindre l'ancien TPLF.

Le général de brigade Derbe a souligné que les anciens militants résidant actuellement dans les zones proches de la frontière soudanaise bénéficieront également de cet effort et bénéficieront d'un soutien complet à la réintégration.

Selon le commission, tous les fonctionnaires, y compris les membres du secteur de la sécurité, qui auront achevé le programme de réinsertion seront réintégrés dans leurs fonctions antérieures, avec tous les avantages et indemnités dus, conformément aux exigences de leurs institutions respectives.

De plus, des cartes d'identité numériques seront délivrées aux personnes de retour au pays afin de faciliter leur réintégration, et les institutions gouvernementales seront tenues de respecter intégralement leurs droits aux prestations.

Le général de brigade Derbe a également confirmé que les versements des subventions des Nations Unies, précédemment suspendus pour cause de désertion, reprendront pour les personnes ayant achevé le programme avec succès.

De plus, les hauts responsables de la défense qui ont renoncé au conflit et adopté la paix seront officiellement reconnus et honorés après leur réinsertion, conformément aux procédures nationales de réconciliation post-conflit.

La commission a également souligné ses précédentes réalisations, faisant état de la réhabilitation et de la réinsertion réussies de 65 500 anciens militants.

L'effort a été financé par une allocation fédérale de 1,2 milliard de birrs, couvrant la formation, la nourriture, l'hébergement et l'habillement dans les centres de réinsertion.

Chaque personne réhabilitée a reçu 90 400 Birr en versements de soutien pour faciliter sa transition vers la vie civile, soit un total de 5,9 milliards de Birr versés par des organisations partenaires.