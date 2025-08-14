Ile Maurice: Sanjeev Teeluckdharry conteste la pension à 65 ans

L'avocat Sanjeev Teeluckdharry a saisi la Cour suprême d'un recours constitutionnel contre la décision du gouvernement d'augmenter l'âge d'éligibilité à la pension de vieillesse universelle (Basic Retirement Pension, BRP) de 60 à 65 ans pour les personnes nées après septembre 1969.

L'ancien député et ex-Deputy Speaker estime que cette réforme, introduite dans la Finance Act 2025, porte atteinte à son droit de propriété et viole les principes démocratiques inscrits dans la Constitution.

Dans sa plainte, Teeluckdharry affirme que cette mesure, annoncée lors du Budget 2025-26 sans consultation préalable, privera de nombreux citoyens d'un revenu vital à un âge critique. Il soutient que la BRP, financée par le fonds consolidé alimenté notamment par la TVA et autres taxes, constitue un droit acquis et un élément essentiel du filet de sécurité sociale depuis son introduction en 1958.

L'avocat critique également le manque de concertation avec les syndicats et la société civile, en contradiction, selon lui, avec les engagements internationaux de Maurice en matière de dialogue social. Il demande à la cour de déclarer la réforme inconstitutionnelle, estimant qu'elle n'a pas été mandatée par les électeurs et qu'elle contrevient aux principes de bonne gouvernance et de proportionnalité.