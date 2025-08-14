Ile Maurice: Pour Rs 3,2 millions de matériel volés

14 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Un vol de grande ampleur s'est produit dans une entreprise spécialisée dans les travaux géotechniques, installée dans la zone industrielle de Pointe-aux-Sables. Ce cambriolage s'est produit entre le mois de juillet et le 4 août, jour de sa découverte.

Les malfrats ont visé deux zones distinctes du site. Dans la première, des centaines de barres creuses en acier, destinées au renforcement des sols, ont été emportées. Leur butin dans la première zone a comporté 625 barres creuses, 700 barres galvanisées, 300 barres filetées de 500 mm, le tout estimé à Rs 2,3 millions.

Dans la seconde zone, les voleurs se sont attaqués aux câbles électriques de plusieurs engins de chantier, sectionnant ceux multi-coeurs de différentes longueurs, allant de 12 à 15 mètres. Valeur du préjudice : Rs 900 000.

Les clôtures barbelées ont été endommagées, causant des pertes supplémentaires. Au total, ce vol est évalué à Rs 3,2 millions. Un détail retient l'attention : bien que le site dispose d'une surveillance humaine 24h/24, ses caméras de sécurité étaient hors service.

L'entreprise concernée, unique importatrice de ce type de matériel sur le territoire, espère que l'enquête en cours permettra de retrouver rapidement les coupables.

