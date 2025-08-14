Ile Maurice: Hans Nayna encore arrêté pour trafic de cannabis

C'est une nouvelle qui secoue le monde de la musique mauricienne. Hier, l'artiste Hans Nayna, 36 ans, a été arrêté par l'ADSU de Mahébourg sous une accusation de trafic de drogue avec circonstances aggravantes et blanchiment d'argent.

Les policiers de la région de Mahebourg, agissant sur des informations jugées fiables, ont perquisitionné sa résidence située à Le Verger, Gros Bois. Le coup de filet a permis de mettre la main sur 564,75 g de cannabis, soupçonnés d'être destinés à la vente, Rs 1 050 700 en différentes coupures, suspectées de provenir de la revente de la drogue, et une balance électronique recouverte de particules végétales suspectées être du cannabis.

Hans Nayna, qui s'est fait connaître sur la scène musicale mauricienne et internationale, est particulièrement célèbre pour son titre Mo Lam, visionné près d'un million de fois sur YouTube. Cette nouvelle arrestation - il a déjà été arrêté en 2014 et 2017 en lien avec le cannabis, puis condamné - jette encore une fois une ombre sur sa carrière.

Présenté devant le tribunal de district de Grand-Port ce mercredi, l'artiste a été placé en détention policière. L'enquête se poursuit.