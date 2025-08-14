Ile Maurice: Le propriétaire de Taste of Freedom sauve son commerce grâce à la mobilisation

14 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Après avoir diffusé un direct sur Facebook pour dénoncer les difficultés auxquelles il faisait face, Cédric Maninte, propriétaire du petit restaurant Taste of Freedom à Cité La Chaux, Mahébourg, a vu sa vidéo devenir virale. Les images, montrant des policiers et des représentants des autorités lui annoncer qu'il ne pouvait plus exercer, ont été largement partagées, suscitant de nombreuses réactions et commentaires en ligne.

Cette forte mobilisation a attiré l'attention du ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, que Cédric Maninte a pu joindre pour lui expliquer la situation. Après une brève conversation, le ministre l'a rassuré : son restaurant ne sera pas fermé et le projet initial, qui menaçait son commerce, sera modifié afin que son snack ne soit pas démoli.

Cédric Maninte a exprimé sa profonde gratitude au ministre Mohamed pour sa compréhension mais aussi à la presse qu'il considère comme ayant joué un rôle clé dans cette issue favorable. Selon lui, la couverture médiatique a contribué à faire l'affaire remonter jusqu'au bureau ministériel.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.