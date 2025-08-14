Ile Maurice: Le propriétaire de Taste of Freedom sauve son commerce grâce à la mobilisation

Après avoir diffusé un direct sur Facebook pour dénoncer les difficultés auxquelles il faisait face, Cédric Maninte, propriétaire du petit restaurant Taste of Freedom à Cité La Chaux, Mahébourg, a vu sa vidéo devenir virale. Les images, montrant des policiers et des représentants des autorités lui annoncer qu'il ne pouvait plus exercer, ont été largement partagées, suscitant de nombreuses réactions et commentaires en ligne.

Cette forte mobilisation a attiré l'attention du ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, que Cédric Maninte a pu joindre pour lui expliquer la situation. Après une brève conversation, le ministre l'a rassuré : son restaurant ne sera pas fermé et le projet initial, qui menaçait son commerce, sera modifié afin que son snack ne soit pas démoli.

Cédric Maninte a exprimé sa profonde gratitude au ministre Mohamed pour sa compréhension mais aussi à la presse qu'il considère comme ayant joué un rôle clé dans cette issue favorable. Selon lui, la couverture médiatique a contribué à faire l'affaire remonter jusqu'au bureau ministériel.