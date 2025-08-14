Ile Maurice: Le corps sans vie d'une femme retrouvée dans la lagune

14 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Santana Ponceneau Dhanishta Tania

Une tragédie s'est produite mercredi 13 août, aux alentours de 10 h 25, sur la plage de La Prairie, à Bel-Ombre, au sud de l'île. Marie Monique Sevret, 58 ans, domiciliée à la rue Hortencia, au Morne, a été retrouvée inerte après avoir été repêchée des eaux par un détachement de la Garde côtière de Bel-Ombre, rapidement dépêché sur place.

À leur arrivée, vers 10 h 40, les agents ont repéré la victime allongée à une trentaine de mètres du rivage, dans environ 50 cm d'eau, coincée parmi les coraux. Selon les premiers éléments, elle gisait sur le ventre et portait une blessure au visage. Les secours l'ont extraite de l'eau et transportée sur la plage, où ils ont tenté de la réanimer, sans succès. Elle a ensuite été prise en charge par la police de Bel-Ombre, sous la supervision de M. Jamaldee, avant d'être transférée en urgence à l'hôpital de Souillac, où son décès a été constaté peu après son arrivée.

L'autopsie, effectuée le même jour, a conclu que la cause du décès était une asphyxie due à la noyade. Le corps a été remis à sa famille dans la soirée pour les funérailles.

La police a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cette noyade, rappelant les dangers de la baignade dans cette partie du littoral.

