Congo-Brazzaville: Présidentielle 2026 - Le MJP porte son choix sur Denis Sassou N'Guesso

Au terme de son premier rassemblement structurel clôturé le 13 août à Brazzaville, le Mouvement des jeunes présidentiels (MJP) a adopté une motion spéciale à l'endroit du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, dans laquelle il l'invite à faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2026.

« Le MJP apporte un soutien total et indéfectible à son président d'honneur, Denis Sassou N'Guesso, et l'appelle officiellement avec respect à faire acte de candidature à la présidentielle de mars 2026. Le MJP est en ordre de bataille, prêt à aller chercher la victoire, tambour battant, au profit de son candidat champion », relève la déclaration.

Formation politique de la majorité présidentielle, le MJP dit prendre déjà des mesures nécessaires sur le terrain afin de lui assurer une victoire éclatante, sans commune mesure. Le parti a loué, par ailleurs, la dextérité du chef de l'Etat à conduire le pays vers des horizons meilleurs, à maintenir la paix dans le pays et à oeuvrer en faveur d'une jeunesse épanouie et responsable.

Au cours de ses assises tenues dans une ferveur militantisme, présidées par son président-coordonnateur national, Donald Mobobola, les congressistes venus des quinze départements du Congo et de la diaspora de France, le MJP renouvelé ses instances dirigeantes. Il a ainsi élu un nouveau comité central de 201 membres dirigé par son leader; un bureau politique de 51 membres ; un secrétariat permanent de douze membres et une commission de contrôle et d'évaluation composée de cinq membres. Toutes ces instances sont élues pour un mandat de cinq ans.

Dans son allocution de clôture, Donald Mobobola, qui se positionne comme fervent défenseur de la jeunesse, l'a appelée à prendre conscience afin de ne pas se laisser manipuler par qui que ce soit.

« La jeunesse congolaise n'est pas un simple réservoir de voix à solliciter périodiquement, mais une force positive, lucide, engagée aux côtés du président de la République, pour construire ensemble un Congo plus solide, plus solidaire et plus inclusif », a-t-il indiqué en présence d'une foule de militants chauffés à blanc.

Créé le 17 novembre 2020, le MJP promeut, entre autres, les valeurs de paix, de responsabilité, de respect de l'Etat de droit et de partage. Il lutte contre les injustices sociales et oeuvre pour la bonne gouvernance tous azimuts.