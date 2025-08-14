Afrique: Cinq jeunes joueurs africains à suivre en Ligue 1 durant la saison 2025-2026

Le Championnat de France fait son retour ce vendredi 15 août pour une nouvelle saison. Cinq pépites du continent africain pourraient faire les beaux jours de la Ligue 1 sur les pelouses de l'Hexagone dans l'exercice 2025-2026.

C'est certainement l'un des plus beaux coups réalisés en Ligue 1 sur ce mercato estival. L'AJ Auxerre a obtenu le prêt d'un des plus grands espoirs du football ghanéen, Ibrahim Osman, 20 ans, qui compte deux sélections à son compteur. Formé à l'Academy Right To Dream au Ghana, l'ailier de Brighton, acheté il y a un an pour plus de 20 millions d'euros, poursuit son apprentissage du football européen après avoir plutôt bien réussi du côté des Pays-Bas et du Feyenoord Rotterdam. Révélé à NordsjaElland en Norvège, Osman aura la lourde tâche de remplacer l'une des pépites de la saison dernière, l'Ivoirien Ahmed Junior Traoré, retourné à Bournemouth.

Lorient compte sur Arthur Avom

Lui aussi est prêté par un club anglais : Juma Bah, 19 ans, a affolé le début de mercato français. Acheté au Real Valladolid en deuxième division espagnole l'été dernier par Manchester City, l'international sierra-léonais découvre la Ligue 1. Arrivé dans les derniers jours du mercato hivernal à Lens pour remplacer Danso et Khusanov, il a participé à dix rencontres. Largement suffisant pour attiser la convoitise de Lyon et de Nice, qui a eu le dernier mot. Grand et fin techniquement, Juma Bah devra passer un cap dans le sud de la France avant d'espérer s'imposer un jour chez les Citizens.

Parmi les joueurs confirmés, malgré son jeune âge, Arthur Avom, milieu de terrain du FC Lorient et grand acteur de la montée des Merlus en première division. L'international camerounais, né à Yaoundé, va découvrir la Ligue 1 cette saison. À seulement 20 ans, Arthur Avom s'est imposé comme l'un des piliers de l'équipe la saison dernière avec 32 matchs disputés, deux buts inscrits et six passes décisives. Courtisé par des clubs anglais, Lorient n'a pas voulu lâcher sa pépite camerounaise.

L'année de Mahamadou Nagida ?

Pape Demba Diop, 21 ans, est le successeur annoncé d'Habib Diarra du côté de Strasbourg, Le natif d'Ouakam, champion de deuxième division belge avec Zulte Waregem, va intégrer une équipe jeune et ambitieuse. Pur produit du Diambars FC, une des académies les plus réputées du Sénégal, Pape Demba Diop s'est rapidement illustré chez les cadets et les juniors. Au Zulte Waregem, le Sénégalais a été impliqué dans 10 buts en 28 rencontres de championnat (six buts, quatre passes décisives). Il est désormais lié jusqu'en 2030 au Racing, où il espère briller chaque week-end.

Se faire une place dans le onze des titulaires, c'est également l'ambition du prometteur Mahamadou Nagida à Rennes. Formé à l'académie Brasseries du Cameroun, le natif de Douala a rejoint le Stade Rennais à l'été 2023. L'international camerounais de seulement 20 ans a déjà marqué deux fois en championnat la saison passée. Mais la concurrence sera rude dans le couloir gauche du club breton. Cette nouvelle saison pourra-t-elle lui permettre de s'imposer complètement ?