Congo-Brazzaville: Denis Sassou-Nguesso «prépare un coup d'État constitutionnel» pour 2026, dénonce l'opposition

14 Août 2025
Radio France Internationale

En République du Congo, le chef de l'État Denis Sassou-Nguesso n'est ni populaire ni légitime pour briguer un nouveau mandat lors de la présidentielle de 2026, selon l'opposant Clément Mierassa. Le président du Parti social-démocrate congolais a souhaité réagir aux propos tenus par le Premier ministre congolais sur RFI : mardi 12 août, Anatole Collinet Makosso avait déclaré que le peuple réclamait Denis Sassou Nguesso. Faux, dit l'opposant.

Pour Clément Mierassa, Denis Sassou-Nguesso « n'est pas en conformité avec la constitution » et ne « devrait pas être candidat à la présidentielle en 2026 ». Selon le président du Parti social-démocrate congolais, l'actuel chef de l'État n'a pas déclaré ses revenus depuis près de 20 ans, en plus d'autres éléments qui devraient l'empêcher de briguer un nouveau mandat.

Le gouvernement «est en train de préparer un coup d'État constitutionnel», car «le président n'est pas en conformité avec la constitution et ne devrait pas être candidat en 2026», affirme l'opposant Clément Mierassa

