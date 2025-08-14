Addis Ababa — KPMG, l'un des principaux cabinets de services professionnels mondiaux, a renforcé son engagement à renforcer les soins de santé en Éthiopie tout en proposant des stratégies innovantes de financement de la santé et de transformation numérique.

La délégation de KPMG International, dirigée par la responsable mondiale des soins de santé, Dr. Anna van Poucke, s'est entretenue avec la ministre d'État éthiopien des Finances, Semereta Sewasew.

La réunion a pour but d'aborder les défis critiques et de proposer des solutions innovantes pour le secteur des soins de santé du pays.

À cette occasion, Semereta a exprimé de vives inquiétudes quant à la viabilité financière du secteur des soins de santé dans le pays, en particulier compte tenu des changements mondiaux et de la forte dépendance historique à l'égard du soutien des donateurs.

Elle a également été noté que le ministère éthiopien des finances recherche activement des « outils innovants » et des « sources de financement alternatives » pour maintenir et faire progresser les programmes de soins de santé, en particulier les initiatives de santé communautaire.

Le Dr. Anna van Poucke a proposé plusieurs solutions pour soutenir ces efforts, notamment l'exploration de mécanismes de financement alternatifs, tels que les échanges de dettes, l'engagement du secteur privé et l'adoption de stratégies de financement innovantes pour diversifier les flux de revenus.

En outre, la délégation a souligné l'importance de la transformation numérique en tirant parti des technologies numériques, de l'IA et des solutions de télésanté pour améliorer le suivi, les diagnostics et l'accessibilité des soins de santé, en particulier dans les zones reculées.

Il s'agit notamment de soutenir la mise en oeuvre de systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) et d'établir des plateformes de données nationales pour améliorer la gestion des données et la prestation de services.

KPMG a souligné la nécessité de renforcer les capacités en développant des programmes axés sur la micro-créditation et la formation des agents de santé communautaires au niveau local, dans le but d'accroître la capacité du système et de fournir des soins culturellement appropriés et rentables.

Reconnaissant le besoin urgent d'une stratégie claire de financement de la santé en Éthiopie, KPMG a proposé d'organiser un atelier pour réunir les principales parties prenantes, y compris les dirigeants du ministère de la Santé.

Cette initiative vise à aligner une feuille de route pour le financement durable des soins de santé, en s'appuyant sur les expériences mondiales et régionales.

Le cabinet a également souligné sa capacité à aider les gouvernements à exploiter les nouvelles possibilités de financement, telles que celles liées au climat et à la santé, en formulant les initiatives de manière à ce qu'elles trouvent un écho auprès des bailleurs de fonds.

KPMG a également annoncé son intention d'établir un bureau officiel en Éthiopie dans les six prochains mois, afin d'intégrer l'expertise mondiale aux besoins locaux.