Congo-Brazzaville: Election présidentielle de 2026 - L'administration pose les jalons (dossier 15 août)

Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, a récemment publié deux arrêtés dont un fixant la période de révision des listes électorales et l'autre déterminant le nombre des bureaux d'enregistrement des commissions administratives de révision de ces listes.

Dans un arrêté signé le 7 août, à Brazzaville, le ministre en charge des élections a annoncé le déroulement, du 1er septembre au 30 octobre prochains sur toute l'étendue du territoire national, des opérations de révision des listes électorales en vue de l'élection présidentielle de mars 2026. Un arrêté qui vient compléter celui fixant le nombre des bureaux d'enregistrement des commissions administratives de révision des listes électorales, publié en juillet dernier.

En effet, il a été retenu 1478 bureaux d'enregistrement, 4011 centres de vote et 6620 bureaux de vote à travers le pays. Les bureaux d'enregistrement sont chargés de recevoir les demandes d'inscription, de modification, de retranchement ou de radiation, et de les soumettre pour examen à la commission administrative de révision des listes électorales.

Chaque bureau comprend un président (représentant de l'administration), un secrétaire issu également de l'administration. Il y aura aussi des membres dont un représentant des partis ou groupements politiques de la majorité, un représentant des partis ou groupements politiques de l'opposition, un représentant des partis ou groupements politiques du centre, un représentant de la société civile. On compte également quatre autres membres choisis parmi les chefs de quartier ou de village, de la zone ou de la caserne, du ressort de la commission administrative de révision des listes électorales.

Les membres des bureaux d'enregistrement des demandes d'inscription, de modification, de retranchement ou de radiation sont nommés par arrêté du préfet du département, précise l'arrêté ministériel.

La répartition des nombres des bureaux d'enregistrement, des centres et des bureaux de vote par département se présente comme suit : Cuvette : 69 bureaux d'enregistrement, 300 centres de vote et 411 bureaux de vote ; Cuvette Ouest : 63 bureaux d'enregistrement, 206 centres de vote et 293 bureaux de vote ; Bouenza : 119 bureaux d'enregistrement, 425 centres de vote et 564 bureaux de vote ; Kouilou : 43 bureaux d'enregistrement, 206 centres de vote, 229 bureaux de vote ; Lékoumou : 34 bureaux d'enregistrement, 130 centres de vote, 202 bureaux de vote ; Sangha : 60 bureaux d'enregistrement, 203 centres de vote, 315 bureaux de vote ; Likouala : 118 bureaux d'enregistrement ; 264 centres de vote, 470 bureaux de vote ; Plateaux : 63 bureaux d'enregistrement, 146 centres de vote, 180 bureaux de vote ; Niari : 189 bureaux d'enregistrement, 487 centres de vote, 645 bureaux de vote ; Pool : 141 bureaux d'enregistrement, 346 centres de vote, 439 bureaux de vote ; Brazzaville : 281 bureaux d'enregistrement, 421 centres de vote, 1327 bureaux de vote ; Pointe-Noire : 153 bureaux d'enregistrement, 242 centres de vote, 724 bureaux de vote ; Congo-Oubangui : 37 bureaux d'enregistrement, 152 centres de vote, 206 bureaux de vote ; Djoué-Léfini : 42 bureaux d'enregistrement, 170 centres de vote, 235 bureaux de vote ; Nkeni-Alima : 66 bureaux d'enregistrement, 333 centres de vote, 380 bureaux de vote.