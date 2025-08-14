Congo-Brazzaville: Administration du territoire - Les quinze départements pourvus de leurs animateurs principaux (dossier 15 août)

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, par décret n° 2025-87 du 31 mars 2025, a nommé les préfets des quinze départements du Congo. Des nominations qui matérialisent la nouvelle territorialité née de la volonté de l'exécutif de rapprocher l'administration de l'administré et de créer les conditions d'émergence d'une administration orientée vers le département.
Parmi les promus, l'on compte dix anciens et cinq nouveaux, notamment Marcel Ganongo dans la Bouenza; Habib Gildas Obambi Oko au département Congo-Oubangui; Emma Henriette Berthe Bassing Nganzali dans la Cuvette; Léonidas Mottom Mamoni au Djoué-Léfini; et Jean Pascal Koumba dans la Likouala.
Liste complète des préfets des quinze départements
Brazzaville: Gilbert Mouanda-Mouanda ; Pointe-Noire: Pierre Cébert Ibocko-Onanga ; Bouenza: Marcel Ganongo ; Congo-Oubangui: Habib Gildas Obambi Oko ; Cuvette: Emma Henriette Berthe Bassinga née Nganzali ; Cuvette Ouest: Frédéric Baron Bouzock ; Djoué-Léfini: Lonidas Mottom Mamoni ; Kouilou: Paul Adam Dibouilou ; Lékoumou: Jean Christophe Tchikaya ; Likouala: Jean Pascal Koumba ; Niari: Micheline Nguessimi ; Nkeni-Alima: Alphonsine Akobé Opangana ; Pool: Jules Monkala Tchoumou ; Plateaux: Jean Jacques Mouanda ; Sangha: Edouard Denis Okouya.
Le chef de l'Etat a nommé, par ailleurs, par décret du 6 mai 2025, les secrétaires généraux des quinze départements du pays dont Brazzaville : Thévy Duvel Mongouo Wando ; Bouenza : Parfaite Eurydice Kodia Tendelet Tongo ; Cuvette : Boris Rodolphe Ngandza ; Cuvette-Ouest : Alain Armand Kouba ; Congo-Oubangui : Patricia Mireille Babalet ; Djoué-Léfini : Léa Désiré Ondongo Bamboli ; Kouilou : Jean-Baptiste Diamounzo Kionga ; Lékoumou : Jean Louis Ndangui ; Likouala : Servais Kiba ; Niari : Cyr Camille Alanzi ; Nkeni-Alima : Guy Dickoyot ; Pointe-Noire : Sylvestre Lempoua ; Pool : Gaston Loemba ; Plateaux : Dieudonné Ndinga ; Sangha : Thibault Serges Mouelé Babiessa.