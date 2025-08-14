Congo-Brazzaville: Partis politiques reconnus par l'Etat - Huit entrants et dix sortants (dossier 15 août)

Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a publié, le 30 juin à Brazzaville, la liste des quarante-deux partis politiques reconnus par la loi au titre de cette année, contre quarante-cinq en 2020. Sur cette liste, on note huit nouveaux partis qui font leur entrée et dix sortants.

Dix partis politiques sont écartés sur les quarante-cinq que comptait la liste de 2020. Il s'agit, entre autres, du Rassemblement pour la démocratie et le développement de Jean Jacques Serge Yhombi-Opango; du Club perspectives et réalités du député Aimé Hydevert Mouagni; du Congrès africain pour le progrès de de Jean Itadi; et du Parti africain pour le développement intégral et solidaire d'Anatole Limbongo-Ngoka.

Il y a aussi le Parti pour le développement communautaire de Donatien Itoua; le Mouvement pour la démocratie et le changement de Maurice Kinoko; le Parti des centristes unis pour la démocratie et le développement durable de Giannet Louis Juvénal Hollat; et le Mouvement pour le rassemblement du peuple congolais de Sylvain Edoungatso. Les autres partis éjectés étant l'Union des forces vives de la nation de Jean Michel Ebaka; la Dynamique pour le développement démocratique et le progrès social de Justin Romaric Ngouampolo.

Déjà absents en 2020, le Parti social-démocrate congolais de Clément Miérassa et Les Souverainistes de Dave Mafoula, membres du Rassemblement des forces du changement, une nouvelle plateforme de l'opposition, ne sont pas toujours reconnus par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.

A l'opposé, le Parti centriste congolais d'Abel Engondzo Modongo; le Rassemblement des démocrates africains-Ma Bâ Ma Nseké de Jean Bonard Moussodia; le Mouvement républicain de Destin Mélaine Gavet Elongo; le Mouvement pour la solidarité et le développement de René Serge Blanchard Oba; et l'Alliance de Mabio Mavoungou Zinga font leur entrée dans cette liste. Sans oublier le Mouvement pour le développement durable d'Aimé Brice Mombo; le Congrès d'initiatives démocratiques et sociales d'Arsène Tsaty-Boungou; et l'Union pour mouvement populaire de Rica Chella Oko. Cette dernière formation politique qui a changé de dirigeant marque ainsi son grand retour.

Ils sont reconduits

Quant aux reconduits, sans grande surprise, on compte des partis politiques traditionnels comme le Parti congolais du travail ; l'Union panafricaine pour la démocratie sociale; le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social; le Mouvement action et renouveau; le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral ; le Club 2002, Parti pour l'unité et la République. C'est également le cas de la Dynamique républicaine pour le développement d'Hellot Matson Mampouya ; du Mouvement pour la démocratie et la paix de Jean Claude Ibovi ; du Rassemblement citoyen d'Alphonse N'Silou ; du Parti républicain et libéral d'Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes ; de La Chaîne de Joseph Kignoumbi Kia-Mboungou ; du Mouvement national pour la libération du Congo de Michel Mboussi Ngouari.

Il y aussi le Parti pour la concorde et l'action politique d'Alexis Ndinga ; de l'Union pour la République; du Parti pour l'action de la République MÄ d'Anguios-Ganguia Engambé ; de l'Union pour la restauration du Congo de Dominique Basseyla ; de l'Union pour la reconstruction et le développement du Congo de Luc Daniel Adamo Mateta ; du Congrès des démocrates africains de Christ Antoine Walembaud, de l'Union des démocrates humanistes-Yuki de Joseph Badiabio ; du Parti pour l'unité, la liberté et le progrès de Médard Moussodia ; du Parti panafricain pour la démocratie de Nazaire Nzaou ; de l'Union patriotique pour la démocratie et le progrès d'Auguste Célestin Gongarad Nkoua ; du Mouvement social pour la démocratie et la paix de Pascal Ngalibo ; du Parti congolais écologiste et d'éthique de Jean Ebina. Le gouvernement a reconduit, par ailleurs, le Mouvement pour l'unité, la solidarité et le travail de Claudine Munari; ainsi que l'Union pour la démocratie et la République -Mwinda de Guy Romain Kifoussia.

Le Mouvement pour les intérêts des Congolais et pour le salut d'Ernest Bonaventure Bavoueza Mizidi ; l'Union des démocrates et des libéraux de Gaspard Kaya-Magane ; le Congrès pour la démocratie et la République de Bonaventure Bouzika ; Le Congo en marche de Jean Valère Mbani ; l'Action permanente pour le Congo de Rodrigue Malanda Samba ; l'Union patriotique pour le renouveau national de Mathias Dzon ont également conservé leur place dans la liste des reconnus. Le Conseil national des républicains de Frédéric Bintsamou « Ntumi » ; le Mouvement Congo uni de Purhence Etoula Pominoko; et le Comité d'action pour le renouveau de Clotaire Mboussa Ellah sont également présents.