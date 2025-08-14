Congo-Brazzaville: Handball - Athlètes et dirigeants tournés vers l'échéance du 16 août (Dossier spécial 15 août)

Y aura-t-il élection ou pas ? Telle est la question qui taraude les esprits des acteurs du handball congolais. Après plusieurs mois de suspense, d'aucuns pensent que le ciel s'éclaircit à la Fédération congolaise de handball (Fécohand) avec l'annonce par la Commission électorale indépendante de la tenue du congrès électif pour le 16 août, à Brazzaville. D'autres par contre, insatisfaits du processus, demandent son report afin de le préparer selon les règles de l'art.

La Commission électorale indépendante mise en place par le Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc) a fixé le chronogramme et les modalités du congrès électif. Le représentant de la Fédération internationale de handball (IHF) et de la Confédération africaine de handball (Cahb), Me Mouadh Ben Zaied, par ailleurs président de ladite Commission de la Fécohand, a d'ores et déjà rendu publique une série de documents qui expliquent tout le processus électoral ainsi que les dates clés.

En s'appuyant sur les décisions et les statuts de l'IHF, de la Cahb et de la Fécohand, Me Mouadh Ben Zaied a publié un avis de convocation d'un congrès électif. « Le présent avis emporte un déclenchement officiel du processus électif et une ouverture des candidatures aux postes électifs du congrès. Chaque liste candidate aux élections du comité exécutif, outre les candidatures aux autres postes électifs mentionnés dans l'article 21 des statuts de la Fécohand, devra être déposée directement contre décharge auprès du secrétariat de la Commission électorale indépendante domicilié au siège du Cnosc, au plus tard le mercredi 16 juillet 2025 à 17h30. Il est précisé que toute personne candidate ne peut figurer que dans une seule liste », explique le document.

En vue de bien superviser les prochaines élections du comité exécutif de la Fécohand et de veiller au bon déroulement de toutes les phases de l'opération électorale en application des mécanismes et des procédures prévus dans les statuts fédéraux et à travers les textes juridiques de l'IHF, le président de la Commission avait jugé bon de transmettre le calendrier et le chronogramme à toutes les parties prenantes.

Pour la commission électorale, tout est fin prêt en vue d'une élection libre, transparente et apaisée puisque, à ce jour, la liste définitive des candidats ainsi que la composition du corps électoral sont déjà connues. Beaucoup d'athlètes pensent que ces initiatives constituent de bonnes nouvelles dans la mesure où elles annoncent le dénouement de la crise.

La nouvelle commission électorale indépendante attaquée

L'un des candidats à la présidence de la Fécohand, Avicenne Nzikou, à travers son avocat, Me Eric Yvon Ibouanga, a tenu une conférence de presse, le 11 août à Brazzaville, pour dénoncer les agissements « unilatéraux » du président de ladite commission.

Au cours de l'échange avec la presse, Me Eric Yvon Ibouanga a présenté une requête qu'il a déposée à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport (Ccas) afin de demander l'interpellation des membres de la commission et solliciter l'application stricte de la sentence. Cette requête avec ampliation des délais pour difficultés d'exécution de la sentence du 13 octobre 2024 investie de l'autorité de la chose jugée risque de relancer la confusion dans cette affaire aux multiples rebondissements.

Pour Me Yvon Éric Ibouanga, la non-prise en compte du contenu de la sentence du 13 octobre dernier par les membres de la commission électorale indépendante relève du mépris. « Cette commission tient son existence de la sentence de la Ccas du 13 octobre 2024. La décision n'a jamais fait l'objet d'un recours, cela signifie qu'elle est imposable. La Ccas avait commis au Comité olympique de mettre en place une nouvelle Commission électorale indépendante afin de tenir l'assemblée générale élective de la Fécohand dans un délai de huit jours. Le Cnosc a ainsi mis en place une commission sous l'égide de la Fédération internationale. Malheureusement, cette commission ne respecte pas du tout les décisions de la Ccas. Elle a outrepassé les limites de la sentence de la Ccas », a-t-il expliqué.

Il invite la Ccas à trancher concernant l'interprétation de sa décision. Soulignant que son client veut bien participer aux élections mais à condition que le président de la commission dont il déplore déjà l'impartialité soit changé. « L'assemblée doit se tenir sur la base des deux listes, celle de M. Ayessa et de M. Nzikou et en tenant compte du corps électoral validé par la Ccas », a indiqué Me Ibouanga.

Rappel des faits

Tout a commencé le 20 septembre dernier lorsque le président sortant, Ayessa Ndinga Yengue, a été réélu en présence des représentants du Cnosc, du ministère des Sports, de la Cahb et de l'IHF. Absent dans la salle lors du vote, son challenger, Avicenne Nzikou, attaque le nouveau bureau à la Ccas. Celle-ci ordonne la mise en place d'une nouvelle commission électorale afin de reprendre l'élection, chose faite. Avant la tenue de l'élection, Avicenne Nzikou qui était à la tête de la ligue de Brazzaville estime que la nouvelle commission n'est pas indépendante et demande ainsi sa dissolution tout comme la radiation de certains membres de la liste de son adversaire.

Dans sa sentence du 13 octobre 2024, la Ccas a disqualifié Tanguy Yoka, a retouché le corps électoral et enjoint le Cnosc de mettre en place une nouvelle commission électorale indépendante. Le temps a coulé avant que sa composition ne soit officialisée. Ses membres ont ainsi été nommés en juillet dernier et ont aussitôt débuté le travail, question de répondre aux attentes des handballeurs. Mais à quelques jours de la date du16 août, tout ne semble pas entrer dans l'ordre.

En tout cas, les acteurs du handball qui ne vivent que de la pratique de ce sport ont hâte de voir les choses redevenir à la normale. Heureusement que tous les protagonistes plaident la tenue de ces assises. Mais avec la nouvelle requête, l'issue de cette crise reste une grande interrogation.